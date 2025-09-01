"32 de agosto": Juan Ignacio, el intendente electo de Santa Rosa que se volvió viral, ganó las elecciones

En la localidad correntina de Santa Rosa, el candidato que fue furor en las redes sociales por su video del "32 de agosto", Juan Ignacio, fue elegido como el nuevo intendente. Con el 47,52% de los votos, se impuso con una amplia diferencia al frente al oficialismo Vamos Corrientes, que obtuvo el 22,89%.

Tras el triunfo, el intendente electo recordó su video viral. "Acá en Santa Rosa, es el día 32", bromeó, y reconoció que nunca imaginó que su video sería tan viral. "No, no, nunca. Pero bueno, pegó bien y estamos acá en Santa Rosa detectando hoy el día 32", dijo.

El video viral que fue una estrategia de marketing

Consultado sobre el video, Juan Ignacio reveló que fue una estrategia de marketing planificada que se viralizó a través de Facebook. Reconoció que, si bien generó burlas, la gente no entendió la ironía.

"Me trataban de bruto, de que cómo va a gobernar este, que es un bruto ese que lo del 32 de agosto", señaló a radio Dos.

El flamante intendente electo también comentó que ya hay merchandising con la frase y bromeó con cobrar derechos de autor, ya que "el 32 es el dinero en la quiniela" y lo necesitarán para "mejorar las cosas".

Un triunfo "contundente" y el llamado a la provincia

Ignacio afirmó que esperaba el triunfo, ya que la población de Santa Rosa estaba buscando un cambio. Destacó el trabajo de su equipo, al que describió como "mejor que la selección argentina". "Fue contundente el triunfo contra el oficialismo", remarcó.

Juan Pablo Valdés: "Corrientes decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta"

Aún sin asumir, el intendente electo ya está pensando en la gestión y en el trabajo conjunto con el gobierno provincial. "Ya estamos en contacto con el gobernador Juan Pablo Valdés, que nos hizo el aguante, y Gustavo Valdés", afirmó. Entre las prioridades, mencionó la urbanización, asfalto, iluminación, y el trabajo en conjunto con el parque industrial forestal para que Santa Rosa se ubique "en el top de los municipios de Corrientes".

El perfil del nuevo intendente electo

Juan Ignacio, de 55 años, es médico de profesión y dirige el hospital de Tatacuá, a 25 kilómetros de Santa Rosa. Se definió como un político de vocación, al confesar que siempre le gustó la política para "mejorar" la realidad.

Se identificó como un "radical", pero aclaró que en esta oportunidad se presentó por la lista 32 de Ciudadanos Comprometidos (Cico), el espacio de Ariel Báez, viceintendente electo en la Capital.

El camino a la victoria no fue fácil: en 2013 ya había sido candidato a intendente y había perdido. "La perseverancia, podríamos decir", concluyó.