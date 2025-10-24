Advertencia en Corrientes: la multa por fotografiar la Boleta Única de Papel será de $77 mil

El Secretario Electoral Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, puso el foco en una de las principales prohibiciones que regirán durante el acto eleccionario del domingo, que se realizará con la Boleta Única de Papel (BUP): la de tomarle fotografías.

Ferreyra advirtió que esta prohibición busca garantizar la autonomía y el secreto del voto, especialmente ante la nueva modalidad que implica la presencia de autoridades de mesa cerca de las cabinas de votación.

El funcionario señaló a radio Sudamericana que en el biombo de votación ya figura el lema: "Queda prohibido tomar fotografía de la Boleta Única de Papel durante los comicios".

El monto de la multa y la prevención de la "picardía"

El Secretario explicó la diferencia de control con el sistema anterior del cuarto oscuro, donde la persona estaba sola.

"No olvidemos que el presidente de Mesa va a estar adentro en el aula y va a tener las dos cabinas relativamente cerca, así que él puede ver si alguien quiere sacar su teléfono y quiere hacer una foto, le puede sugerir que no lo haga, no está permitido, está prohibido", detalló.

Ferreyra aclaró el objetivo de la medida: "Ahora que no haya algún pícaro que le está diciendo una vez que marcaste la boleta, mandame una foto", agregó.

El funcionario precisó que este es el "espíritu que tiene la prohibición legal" y confirmó la pena: "va a tener una multa de $77.000 pesos".