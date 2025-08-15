Agustín Rossi: “Este Gobierno no tiene empatía con los sectores populares, son sociópatas”

Perfil Redacción NEA

El exjefe de Gabinete Agustín Rossi aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei "no tiene empatía con los sectores populares" porque "son sociópatas".

“El sociópata es aquel que toma decisiones sin importarle el daño que ocasiona a un tercero. En este caso un gobernante que toma decisiones sin importarle el daño que ocasiona al conjunto de la sociedad o a un sector de la sociedad”, explicó en declaraciones a Splendid 990 difundidas por NA.

Diputado de UxP sobre el fentanilo contaminado: “Es la peor tragedia farmacéutica en la historia de la Argentina”

Evaluación del gobierno

"Hay una forma muy clara de evaluar a un Gobierno. Si yo hoy vivo peor de lo que vivía hace tres o cuatro años atrás es porque el Gobierno está haciendo mal las cosas. Porque el Gobierno tiene como objetivo primario brindarle una mejor calidad de vida al conjunto de la sociedad argentina", analizó Rossi.

Y luego prosiguió: “Cuando el Presidente dice ´no hay plata´ y al mismo tiempo anuncia la baja de retenciones para los productores agropecuarios y el veto para el aumento a los jubilados, lo que está definiendo es un sistema de prioridades que tiene este Gobierno”.

"El sistema de prioridades empieza fortaleciendo a aquellos sectores de más alto poder económico, los grupos económicos más concentrados, y perjudicando al conjunto de la sociedad argentina. No se gobierna así, se gobierna al revés”, agregó.

Adriana Costantini sobre el "momento muy triste" de la moda argentina: "No hay consumo, la gente no tiene dinero"

Elecciones 2025

“Estamos mal producto de las políticas que está llevando adelante este Gobierno. No les va a ir bien en las elecciones, van a hacer una elección lejos de 40 puntos. Va a estar en los 35 o 36 puntos en todo el país”, evaluó.

“A partir del 10 de diciembre, se puede empezar a escribir en una etapa distinta en la Argentina, porque la oposición va a tener fortaleza parlamentaria, tanto en diputados o senadores, como para iniciar un camino distinto”, anticipó el exministro de Defensa.

Además consideró que el Presidente tiene “una tendencia autoritaria marcada”, y garantizó que Milei “estaría mucho más cómodo si no existiese el Congreso de la Nación”. “Este Gobierno soporta la democracia, pero no hay una profunda convicción demócrata en los libertarios, menos aún en el presidente Milei”, concluyó.