Alfonsín: "No debe tranquilizar a la sociedad lo que vio anoche"

El candidato a diputado nacional Ricardo Alfonsín dijo que "no debe tranquilizar a la sociedad lo que vio anoche" al referirse a show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

“Vive en otro planeta”

"Vive en otro plantea. Con los problemas que tenemos no debe tranquilizar a la sociedad lo que vio anoche. Espero que reflexiones este señor. Si sigue actuando de esta forma, si sigue con esta dificultad para sintonizar con la realidad, vamos a tener problemas", aseguró el postulante de Proyecto Sur.

Además consideró que el Gobierno “va a perder en serio" las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

“La ayudan te la cobran”

Sobre las tratativas del ministro Luis “Toto” Caputo en Washington, expresó que "no es la prueba de que la economía funciona bien, es exactamente al revés, tuvo que pedir ayuda a Estados Unidos porque la economía se iba a los caños".

"No es muy republicano que los argentinos no sepamos cuánto nos va a costar eso, a cambio de qué nos van a ayudar. Ningún país te hace favores importantes gratis, la ayuda te la cobran y Estados Unidos no es la excepción, fijensé Ucrania..." , analizó en declaraciones periodísticas difundidas por NA.

“Enojo”

El exembajador en España lamentó que Milei "en vez de generar condiciones para dialogar con el resto de las fuerzas políticas, se dedique a seguir agrediéndolas".

"Hay enojo en las clases bajas y medias y ya también de los sectores de las grandes corporaciones que no sé cómo no advirtieron en su momento que no podía ocurrir otra cosa que lo que está ocurriendo, problemas sociales muy severos que pueden derivar en una crisis muy difícil", concluyó Alfonsín.