Margarita Barrientos sobre el show de Milei: “Me entristeció, tengo cada vez más gente en el comedor”

Margarita Barrientos contó que la “entristeció” el show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena porque “no se ocupan de la pobreza” ni “de la necesidad de la gente”.

Milei en el Movistar Arena

“Yo lo vi un poquito y me entristeció porque hay cosas de las que no se ocupan: de la pobreza, de la necesidad de la gente”, aseguró la titular del comedor de Los Piletones.

“No llegan a fin de mes. Yo tengo cada vez más gente en el comedor. No tengo comida. Y eso te duele porque nosotros tenemos que poner la cara todos los días. Uno no se puede esconder ante la necesidad de la gente”, agregó en declaraciones a Radio Continental.

“Te da mucha bronca, te da indignación porque ves la gente que está mal, que está triste”, remarcó.

Una encuesta midió cuántos votos podía perder el Gobierno si sostenía a Espert

“Nadie me visita, ni siquiera Desarrollo Social”

“A mí nadie me visita. Ni siquiera de Desarrollo Social. Nosotros tenemos cada vez más gente, tenemos gente mayor cada vez más”, afirmó Barrientos.

Y luego añadió: “La gente está cada vez más enojada y uno lo nota. Yo no soy de hablar de política con la gente porque no me gusta, pero hoy te hacen hablar, es como una opinión necesaria”.

Además señaló en el día del cumpleaños 29 del comedor que “más de 4 mil personas” concurren por un plato de comida.

Claudio Loser: “No me sorprendería que pusieran un cepito”

"Cada vez me cuesta más"

“Cada vez me cuesta más porque las cosas aumentan, las donaciones no son como eran antes. El que trabaja no le alcanza, no puede pagar el alquiler”, explicó.

“Nosotros hemos empezado a cocinar los días sábados por los abuelos. Hace como dos años que aumentamos un día más porque a los abuelos no les alcanza”, cerró Barrientos.