Artistas, precio de entradas y operativo de seguridad: todo lo que tenés que saber para la Fiesta del Dorado en Paso de la Patria

Un clásico de la provincia de la Corrientes se prepara para celebrar a lo grande: la 60ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado en Paso de la Patria vuelve a ser el epicentro de la pesca deportiva, el turismo y la música.

El evento, que se desarrollará desde este miércoles 13 al domingo 17 de agosto, promete conjugar tradición, competencia y grandes espectáculos con la conducción de Sergio Lapegüe y la presencia de artistas como El Polaco y Los Alonsitos.

La crisis golpea a Corrientes: la forestadora Tapebicuá suspende su producción y deja 520 empleados sin trabajo

La fiesta tendrá el sábado 16 el tradicional concurso de pesca embarcada con devolución, que este año sorteará 3 embarcaciones con motor, además de millones de pesos en premios.

El evento, que contará con un moderno y transparente sistema de fiscalización, reunirá a más de 400 embarcaciones en las aguas del majestuoso río Paraná que buscarán obtener al pez más preciado: el dorado.

La premiación será el domingo 17 durante el “Almuerzo de los Pescadores”.

Música, gastronomía y un fuerte operativo de seguridad

Además de la competencia de pesca, el festival ofrecerá una completa grilla de actividades para toda la familia. La Gran Expo Dorado, en la avenida General San Martín, será el punto de encuentro para una feria de artesanías, un patio gastronómico y la elección de embajadoras.

El escenario mayor contará con la presencia de artistas de primer nivel: el viernes 15 se presentarán Los Alonsitos y Mario Luis, mientras que el sábado 16, Valentino Merlo y Rodrigo Tapari pondrán a bailar al público. El cierre, el domingo 17, estará a cargo de El Polaco.

Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos en julio

Con motivo del fin de semana largo y la gran afluencia de público, se implementará un completo operativo de seguridad del 13 al 17 de agosto.

El plan, que incluye la distribución estratégica de personal, el uso de drones y la coordinación con distintas fuerzas de seguridad, buscará garantizar el orden y la seguridad vial.

Se instalarán controles camineros en la Ruta Nacional N°12 para regular el tránsito de vehículos pesados y orientar a los conductores.

Entradas y detalles del acceso

El acceso al predio de la Expo Dorado tendrá un valor de $20 mil pesos por un pase libre de tres días. Se pueden adquirir en el punto de venta por La Carlita, calle 25 de Mayo, entre Bolivar y Mendoza.

También se permitirá el ingreso con conservadora por un costo de $20 mil pesos, aunque estará prohibido ingresar con vidrios y elementos cortopunzantes.