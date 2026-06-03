Capitanich presidirá la comisión del Senado que debate el futuro de las PyMEs y las economías regionales

El senador nacional chaqueño Jorge Capitanich fue designado este martes como presidente de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación, uno de los espacios legislativos encargados de analizar iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y el fortalecimiento de las actividades económicas del interior del país.

La designación se concretó durante la reunión constitutiva de la comisión para el período legislativo 2026. La propuesta fue impulsada por el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, y obtuvo el respaldo de los integrantes del cuerpo mediante votación a mano alzada.

Una agenda enfocada en las PyMEs

Tras asumir la conducción de la comisión, Capitanich agradeció el acompañamiento de los distintos bloques parlamentarios y planteó como prioridad la organización de los expedientes actualmente en tratamiento.

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Según detalló, la comisión tiene bajo análisis 29 proyectos legislativos correspondientes a 2026 y otros 12 del período 2025, además de diversas iniciativas que continúan su recorrido parlamentario.

“Tenemos una agenda de trabajo para las PyMEs que consiste en abordar las demandas específicas del sector compuesto por 515.000 empresas que representan cerca del 98,5% del total en la Argentina”, sostuvo el legislador chaqueño.

Qué temas aborda la comisión

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa interviene en el estudio de proyectos relacionados con la promoción de las producciones regionales, el desarrollo territorial y las políticas orientadas a fortalecer la actividad económica en las provincias.

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También tiene competencia sobre iniciativas vinculadas a la economía social, particularmente al movimiento cooperativo, y sobre propuestas destinadas a mejorar las condiciones de funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante el encuentro constitutivo, los senadores acordaron avanzar en la elaboración de un plan de trabajo y en la distribución de la documentación técnica correspondiente a los expedientes en análisis para facilitar el estudio de cada proyecto.

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Reconocimientos y expectativas

En el marco de la reunión, legisladores de distintos espacios políticos destacaron la experiencia de Capitanich en la gestión pública y expresaron expectativas respecto del funcionamiento de la comisión durante este año legislativo.

La presidencia de este cuerpo le permitirá al exgobernador chaqueño tener un rol central en el debate de iniciativas vinculadas al entramado productivo, las economías regionales y el universo de las PyMEs, sectores que concentran gran parte de la actividad económica y del empleo privado en el país.