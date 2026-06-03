Recibió 32 multas de tránsito por un auto que asegura no manejar y la Justicia investiga una posible patente clonada

Lo que para cualquier conductor podría haber sido una simple notificación de tránsito se transformó en una investigación federal que intenta esclarecer un interrogante central: ¿quién manejaba el vehículo que acumuló decenas de infracciones utilizando una patente asociada a una vecina chaqueña?

La denunciante, identificada en el expediente como M.F., sostiene que nunca estuvo en los lugares donde fueron registradas las faltas y que el automóvil captado por los sistemas de control presenta diferencias visibles respecto del vehículo que posee.

La controversia se originó luego de que comenzaran a llegarle 32 fotomultas emitidas en la provincia de Misiones, todas vinculadas a un dominio registrado a su nombre.

Echaron a un médico condenado por violación y salió a la luz una condena previa por corrupción de menores

Según relató ante las autoridades, las imágenes incorporadas a las infracciones muestran un vehículo que no coincidiría con el suyo. La principal diferencia observada por la mujer es el color del rodado. Mientras el automóvil que figura a su nombre es gris, el que aparece en las fotografías sería blanco. Esa inconsistencia la llevó a sospechar que otra unidad podría estar circulando utilizando una identificación adulterada o copiada.

A partir de esa situación, decidió formalizar una denuncia para que se investigara la posible utilización irregular de la patente.

Un antecedente que encendió las alarmas

El episodio no sería un hecho aislado. De acuerdo con la documentación analizada por la Justicia, la propietaria del vehículo ya había atravesado una situación similar con anterioridad. En aquella oportunidad, las infracciones habían sido registradas en Santa Fe y también estaban vinculadas al mismo dominio.

Ese antecedente abrió nuevas líneas de investigación, ya que ahora los funcionarios judiciales deberán establecer si ambos casos guardan relación o si se trata de episodios independientes.

A tres años del femicidio de Cecilia, Gloria Romero: "Yo solo reclamo el derecho de tener un lugar donde llorar a mi hija"

La disputa judicial por la competencia

La causa derivó en un conflicto entre tribunales federales de distintas jurisdicciones. En una primera instancia, el expediente fue remitido desde el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña hacia Misiones bajo el criterio de que los hechos denunciados estaban vinculados con esa provincia.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Posadas rechazó asumir la investigación y devolvió las actuaciones al considerar que todavía no existían elementos suficientes para determinar dónde se habría cometido el eventual delito. La controversia terminó llegando a la Cámara Federal de Resistencia.

Al revisar el expediente, la jueza Rocío Alcalá concluyó que la investigación se encuentra en una etapa demasiado inicial para establecer con certeza el lugar donde pudo haberse producido una maniobra ilícita.

Ingrid Beck sobre Barrelier: "Es un tipo que viene haciendo esto con las mujeres sostenidamente"

La magistrada señaló que todavía faltan medidas esenciales para esclarecer el caso, entre ellas verificar la ubicación real del vehículo de la denunciante cuando fueron registradas las infracciones, corroborar oficialmente las características del rodado y determinar si efectivamente existe una patente clonada o adulterada.

Además, remarcó que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que permitan afirmar que se utilizó una chapa patente falsa.

Patente clonada, error administrativo o falla tecnológica

La investigación mantiene abiertas varias hipótesis. La posibilidad más evidente es la denunciada por la propietaria del vehículo: que otra unidad esté circulando con una identificación copiada o alterada.

Crisis en Granja Tres Arroyos: "A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos"

No obstante, los investigadores también analizan otras alternativas. Entre ellas figuran posibles errores en los sistemas automáticos de lectura de patentes, fallas en la captura de imágenes o inconsistencias administrativas vinculadas al procesamiento de las infracciones. Por ahora, ninguna de esas líneas fue descartada.

La Cámara Federal resolvió finalmente que el expediente continúe bajo la órbita del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que deberá profundizar las medidas de prueba para determinar qué ocurrió detrás de las 32 infracciones.