Caso $Libra: la Comisión Investigadora presentará el martes su informe final tras meses de polémica

La investigación parlamentaria sobre el caso $Libra entra en su recta final. El próximo martes 18, a las 16, en la Sala 1 del Anexo A, la Comisión Investigadora del Congreso presentará y pondrá a votación su informe definitivo tras meses de recopilación documental, audiencias y discusiones políticas cruzadas.

El titular de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica–ARI), adelantó que trabaja en la redacción de las conclusiones finales, un documento voluminoso que reúne diez cuerpos de pruebas que serán remitidos también al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, responsables de la causa judicial.

Una investigación con obstáculos

Pese a los pedidos formales, los diputados opositores no lograron obtener el testimonio de funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en la promoción de la criptomoneda. Según Ferraro y los bloques que impulsaron la pesquisa, el informe final refuerza la sospecha de maniobras fraudulentas alrededor de $Libra, impulsada públicamente por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025.

A través de su cuenta de X, Ferraro resumió las últimas horas de trabajo: “Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión”. Y agregó: “Queremos que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

El origen del caso

La comisión fue creada a partir de la presión opositora para esclarecer si la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA —mediante una publicación en redes sociales— derivó en un fraude masivo a pequeños inversores. Desde un inicio, La Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo rechazaron la acusación y acusaron a la oposición de intentar “entorpecer” la labor judicial.

Ferraro, por su parte, insistió en que el Gobierno obstaculizó la trazabilidad financiera y el acceso a información clave: “Vamos a ser perseverantes y vamos a conocer la verdad”, afirmó. “Nos vemos el martes en la presentación del informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA”, finalizó.