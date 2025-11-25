Chaco confirmó el cronograma de pago de sueldos de noviembre para estatales: cuándo cobran activos y pasivos

El Gobierno del Chaco definió el calendario de pagos correspondiente a los sueldos de noviembre para toda la administración pública provincial. Según confirmaron fuentes oficiales a Perfil, el esquema se organizará en dos jornadas consecutivas, con el objetivo de garantizar un circuito de pago ordenado.

Cuándo cobran los pasivos

Los jubilados y pensionados provinciales tendrán acreditados sus haberes el martes 2 de diciembre. Ese mismo día, desde las 21, el dinero estará disponible en los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Quienes prefieran cobrar por ventanilla podrán hacerlo al día siguiente.

Cuándo cobran los activos

Los trabajadores activos de la administración pública provincial percibirán sus sueldos el miércoles 3 de diciembre, también con disponibilidad en cajeros desde las 21.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que el cronograma está diseñado para asegurar un proceso “ordenado, ágil y seguro”, tanto para los agentes estatales como para los pasivos que dependen del sistema previsional provincial.