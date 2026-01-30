Claudio Polich anunció la compra de un camión desobstructor para los desagües de Corrientes

En un movimiento que busca autonomía operativa y ahorro fiscal, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, anunció que la Municipalidad invertirá en la compra de un camión desobstructor de desagües.

"Estamos pidiendo no quemar": Corrientes en alerta naranja por incendios y calor extremo

La medida tiene un doble objetivo: mitigar las inundaciones urbanas de manera directa y poner fin a la tercerización del servicio, un modelo heredado de gestiones anteriores.

"Llegamos a la conclusión de que para mitigar gran parte del problema que tenemos, debemos contar con ese equipamiento propio", explicó el jefe comunal. La decisión surge tras un diagnóstico crítico del sistema de drenaje de una ciudad cuya infraestructura subterránea ha quedado obsoleta frente al avance de la construcción en altura.

El desafío de una ciudad antigua y vertical

Polich fue tajante al explicar por qué la ciudad colapsa ante precipitaciones intensas. Atribuyó el problema a un crecimiento "poco planificado" en sectores históricos.

"En lugares donde antes había 30 casas, hoy hay siete u ocho edificios con 40 departamentos cada uno. Eso generó un colapso en los desagües y en todo lo que está enterrado, que es lo más caro de reparar", señaló.

A través de un sistema de información geográfica (GIS), la Comuna ya tiene identificados los "puntos críticos" de la capital correntina. Sin embargo, el intendente aclaró que la solución definitiva mediante obras de infraestructura sería traumática para el vecino: "Resolver el problema de fondo implicaría levantar 25 o 30 cuadras de pavimento en 10 lugares distintos. Estamos trabajando en buscar aliviadores para evitar obras tan caras e incómodas como tener que destruir la ciudad".

Impacto de la natalidad: Corrientes tendrá 22 mil alumnos menos en primaria para 2030

Residuos y responsabilidad ciudadana

Más allá de la inversión en maquinaria, Polich puso el foco en el comportamiento social y la gestión de la basura, un factor clave en la obstrucción permanente de los ductos. "No puedo poner un agente municipal frente a cada casa para controlar quién cumple y quién no", reflexionó.

El intendente llamó a un cambio cultural a través de la educación en escuelas y jardines de infantes, aunque aclaró que la crisis de los residuos es un fenómeno global. "No se trata solo de sancionar o recriminar, sino de que cada vecino entienda la responsabilidad que tiene su acción sobre la situación general de la ciudad y el daño que se genera cuando los desagües se tapan", concluyó.