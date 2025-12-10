Claudio Polich asumió como intendente de Corrientes y reivindicó la política como "herramienta de consensos"

La ciudad de Corrientes tiene nuevo jefe comunal. Claudio Polich asumió este miércoles como intendente de la capital, reemplazando a Eduardo Tassano, quien había ocupado el cargo durante los últimos ocho años y pasó a presidir la Cámara de Diputados provincial.

En un acto desarrollado en el Espacio Andes, Polich, quien estará acompañado por el viceintendente, Ariel Báez, tomó juramento a su nuevo gabinete y brindó un discurso en el que reivindicó la actividad política.

“Yo soy un hombre de la política, soy un político. Reivindico la política como una herramienta de la búsqueda de consensos, de la búsqueda de soluciones a problemas que son comunes”, afirmó el flamante intendente.

Polich, quien venía de desempeñarse como ministro de Obras Públicas, reconoció que la administración de la ciudad es una cuestión "sumamente compleja" y adelantó que su gestión estará enfocada en la búsqueda de soluciones, tal como lo hizo en su carrera previa.

El objetivo: "Construir la ciudad juntos"

En su mensaje, el intendente remarcó que la ciudad no son solo sus límites geográficos, sino sus ciudadanos, involucrando al "pueblo y gobierno", al "sector privado y el sector público".

El objetivo central de su administración, afirmó, es que “podamos entre todos construir una ciudad cada vez más tolerante, cada vez más inclusiva, cada vez más desarrollada”.

Polich concluyó su discurso agradeciendo especialmente al gobernador saliente, Gustavo Valdés: “Para mí fue una satisfacción haberlo podido acompañar durante este tiempo como ministro de obras públicas”.

Y reiteró su compromiso de poner a la ciudad "cada vez más linda, vamos a trabajar juntos y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer entre todos”.

El nuevo Gabinete municipal

El Gabinete de Claudio Polich estará compuesto por diez secretarías y el Servicio Jurídico Permanente. En la conformación se destacan tres ex concejales que asumen roles clave: Florencia Ojeda, Yamandú Barrios y Héctor Torres.

Además, cuatro funcionarios de la gestión anterior continuarán en sus cargos, asegurando la transición operativa: Ignacio Maldonado Yonna, José Sand, Keren Anderson y Rafael Corona.

Los titulares de las secretarías son: