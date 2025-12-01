Corrientes: condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abusar de la nieta de su pareja

La Justicia de Corrientes condenó a seis años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre por el delito de abuso sexual simple agravado por la relación de convivencia prexistente, cometido contra la nieta de su pareja.

Caso Cecilia: la fiscalía pidió perpetua para los Sena y casi seis años de prisión para los encubridores

El fallo fue homologado por el juez de Garantías de Monte Caseros, luego de un acuerdo de juicio abreviado pleno impulsado por el fiscal de Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón.

El condenado fue identificado como Américo Ramón Sotelo, quien se valió de la cohabitación en un barrio de la periferia de Mocoretá para cometer los abusos cuando se quedaba a solas con la niña. La sentencia lo encontró culpable de dos hechos de abuso, ocurridos entre los meses de mayo y junio del corriente año.

Regalos para silenciar a la víctima

La investigación fiscal determinó que, tras cometer los abusos, Sotelo intentaba asegurar el silencio de la menor realizándole regalos, tales como dinero, útiles escolares y accesorios para el pelo.

El acuerdo de condena se basó en la solidez de la evidencia reunida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), siendo la denuncia realizada por la propia madre de la víctima la que impulsó el inicio del legajo de investigación fiscal (LIF).

Cámara Gesell y pericias psicológicas

El juez de Garantías, al homologar el acuerdo entre el fiscal y el defensor del condenado, refrendó la contundencia de la investigación. La sentencia N.° 21 sostiene que la autoría de Sotelo se acreditó principalmente con el testimonio de la menor en Cámara Gesell.

Padre con plazo fijo y departamentos se negaba a pagar alimentos: el duro fallo en Corrientes

La pericia psicológica de la niña fue clave, ya que determinó que:

El relato de la menor "no reúne características de haber sido inducido o influenciado por terceros" .

La niña presentó "indicadores compatibles con vivencias de victimización sexual", incluyendo angustia, ansiedad y miedo.

El magistrado también sopesó otras evidencias como informes médicos, inspecciones de la Policía y el informe de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima (UNAAVI).

La condena de seis años de prisión es de cumplimiento efectivo, marcando un avance en la sanción penal de este tipo de delitos en el ámbito intrafamiliar.