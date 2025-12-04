Corrientes impulsa la candidatura de Clara Gortari para presidir la Juventud Radical Nacional

La Juventud Radical (JR) de Corrientes se moviliza para posicionar a una dirigente local en la conducción nacional del partido. Este miércoles se conoció un comunicado que impulsa la candidatura de Clara Gortari para presidir la fuerza juvenil de la Unión Cívica Radical (UCR).

La elección de autoridades partidarias se llevará adelante este viernes 5 de diciembre en el Comité Nacional de la UCR en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El liderazgo de Valdés y la apuesta por el "futuro"

El comunicado de apoyo, titulado "¡En Argentina hagamos futuro!", subraya que la postulación cuenta con el liderazgo del gobernador y presidente del Comité Central de la UCR de Corrientes, Gustavo Valdés, y el acompañamiento del gobernador electo, Juan Pablo Valdés.

Clara Gortari, de 29 años, es Licenciada en Ciencia Política, actualmente se desempeña como Directora de Juventud del Gobierno de Corrientes y es delegada nacional de la UCR por la provincia.

Los dirigentes correntinos resaltan en su misiva las cualidades de la joven:

"Clara representa una generación que combina formación, gestión y empatía, con la convicción de que la política debe volver a transformar la vida de las personas".

La facción correntina busca construir una "Juventud Radical a la altura de los desafíos del siglo XXI", enfocada en ser una organización "moderna, federal y cercana" que proponga soluciones reales para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y proyectar una vida digna en el país.