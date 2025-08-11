La crisis en la forestadora Tapebicuá SA en la ciudad correntina de Virasoro se profundizó este lunes con una protesta de los trabajadores frente a la planta, en reclamo de sueldos y el aguinaldo que la empresa aún no ha pagado.

La manifestación, que se da en un contexto de incertidumbre tras la suspensión de más de 500 empleados, evidencia la tensión entre la firma y el Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM).

La protesta fue liderada por el representante gremial Alberto Gómez, quien señaló que la empresa les está pagando el sueldo en "cuotas, una, dos, tres cuotas, fuera de término de fecha, sin interés" desde marzo. El reclamo se intensificó tras la suspensión de 512 trabajadores por 30 días, una medida que agrava la situación económica de las familias en la ciudad.

Denuncias por irregularidades en los pagos y los aportes

El representante gremial fue contundente en sus declaraciones, afirmando que "el sueldo del trabajador no se toca", sin importar la situación de crisis que atraviese la empresa.

Gómez no solo denunció la falta de pago del aguinaldo y el retraso en los salarios, sino también irregularidades en los aportes jubilatorios y de obra social de los empleados.

La crisis golpea a Corrientes: la forestadora Tapebicuá suspende su producción y deja 520 empleados sin trabajo

Relató que venían manifestándose, pero que la situación de los trabajadores empeoró notablemente este año, ya que el año pasado los recortes fueron solo en las horas de trabajo.

Incertidumbre en un contexto de crisis

La empresa, que ya arrastraba una crisis casi terminal, había anunciado la semana pasada la detención de su producción. Aunque sus voceros indicaron que la crisis se debía a la falta de liquidez, los trabajadores desmienten que no haya ventas, asegurando que la empresa "estaba produciendo y estaba vendiendo y estaba consumiendo".

Confirman que el fentanilo contaminado no llegó a Chaco y refuerzan los controles sanitarios

La paralización de la forestadora Tapebicuá no solo afecta a los empleados directos, sino que también pone en alerta a toda la cadena de la industria forestal en la región de Virasoro, donde la maderera es un pilar fundamental de la economía. El sindicato no descarta endurecer las medidas de fuerza si no se regularizan los pagos en los próximos días

La lucha de los trabajadores en el corazón de la crisis

La protesta de los trabajadores de la forestadora Tapebicuá en Virasoro es el reflejo de la crisis económica que atraviesa el sector, con un impacto directo en las familias de la provincia. La falta de pago de salarios y aguinaldos, sumada a las irregularidades en los aportes, intensifica un conflicto que ahora tiene a los empleados en la calle, exigiendo respuestas y una solución inmediata.

El caso no solo resalta la vulnerabilidad de los trabajadores en este contexto, sino que también subraya el rol del sindicato en la defensa de los derechos laborales ante un panorama empresarial cada vez más complejo.