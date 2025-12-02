Cúneo Libarona presentó el nuevo Código Procesal en Corrientes: los principales cambios

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, encabezó una conferencia de prensa en Corrientes para explicar los alcances de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), un proceso que, según afirmó, transformará la justicia penal en Argentina.

Cúneo Libarona desgranó los dos ejes fundamentales de su gestión: la implementación de la ley procesal y el avance del proyecto del Código Penal en áreas del Gobierno para su próxima consideración en el Congreso.

El fin del sistema inquisitivo y la celeridad

El ministro fue enfático al describir el cambio de sistema que trae el nuevo código procesal.

"Se acabó el sistema inquisitivo, el expediente con ganchos, la oscuridad y pasamos a un sistema con roles distintos, definidos, precisos, con transparencia, celeridad, deformalización, inmediatez, todo oral, todo audiencias y rápidas", señaló Cúneo Libarona.

El funcionario de Javier Milei destacó que la velocidad es crucial, recordando que "Justicia lenta no es justicia" y que la rapidez es un derecho humano esencial. Mencionó que el nuevo Código Penal, a través del concepto de plazo razonable, incluso establece la extinción de la acción penal si el Estado no concluye el juicio oral en debido tiempo.

La víctima como "protagonista esencial"

El segundo aspecto central de la reforma es el cambio de enfoque hacia la víctima.

Cúneo Libarona sostuvo que tanto el imputado como el "gran protagonista que es la víctima" están en el centro de la nueva legislación. Aseguró que en el nuevo Código Penal se puso un énfasis especial en la intervención de la víctima en muchísimos actos procesales.

"Para mí es el protagonista esencial del nuevo derecho penal de los años que estamos viviendo. El ciudadano se tiene que sentir parte", afirmó el ministro.

El impacto en el ciudadano, indicó Cúneo Libarona, será la posibilidad de asistir a los juicios, ver la transparencia del proceso y, además, tener una participación activa en actos como la probation o el juicio abreviado.

Agenda amplia: juicio por jurados y Ley de Imputabilidad

Además de la implementación del CPPF, Cúneo Libarona mencionó otras reformas clave que se están impulsando en el Congreso:

Juicio por Jurados: El ministro lo calificó como "fundamental" y que debe salir, ya que permite que sea el ciudadano quien decida, ejerciendo la soberanía popular .

Ley de Imputabilidad: Un proyecto que le da "otro enfoque al menor en conflicto con la ley penal" .

Otras Reformas: El Gobierno también avanza en la oralidad civil y comercial y una nueva Ley de Sociedades.

Finalmente, Cúneo Libarona hizo un llamado a la profesionalización de los abogados, quienes tendrán que trabajar en equipo e ir a las audiencias para alegar y lucirse en el nuevo sistema adversarial, comparándolo con las películas de Estados Unidos. Subrayó que la orden del presidente Milei es tener una "justicia mejor" que se reconcilie con la sociedad.