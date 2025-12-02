Delgado fue ratificada al frente de la Legislatura y se confirmó el corrimiento de lista tras la renuncia de Sander

Durante una sesión preparatoria, la Cámara de Diputados del Chaco ratificó por unanimidad la continuidad de Carmen Delgado como presidenta del Poder Legislativo para el ciclo 2025–2029. La votación también ungió a Susana Maggio como vicepresidenta primera y a Santiago Pérez Pons como vicepresidente segundo, sellando una mesa de conducción equilibrada entre las fuerzas políticas.

“Agradecerles realmente, asumiendo el compromiso de trabajar como lo hicimos hasta ahora, en el debate, en el consenso, entre nuestras diferencias y buscando siempre lo mejor para nuestra provincia”, expresó Delgado al retomar formalmente la conducción del cuerpo, tras la presidencia provisoria de Maida With que encabezó la sesión preparatoria.

Renuncia de Sander y reemplazo por corrimiento de lista

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue el tratamiento de la renuncia irrevocable presentada por Pío Oscar Sander, intendente de Juan José Castelli, quien notificó que no asumiría la banca de diputado provincial para la que había sido electo en mayo, alegando “motivos netamente personales”.

El diputado Nicolás Slimel dio lectura al escrito que ingresó a Secretaría y el cuerpo aprobó la dimisión sin objeciones. Tras un cuarto intermedio de media hora, Zulema Wannesson comunicó la resolución: Lucas Nass ocupará la vacante, conforme al orden de la lista del Frente Chaco Merece Más y respetando el principio de paridad de género.

Juramento de los 16 nuevos legisladores y elección de autoridades

Ante un recinto colmado, los 16 diputados electos prestaron juramento para integrar la Cámara durante el período 2025–2029. El primer tramo de la sesión incluyó la elección unánime de Maida With como presidenta provisional y la conformación de la Comisión Especial de Poderes, encargada de revisar los títulos de los legisladores electos. La integraron:

Zulema Wannesson, Samuel Vargas, Iván Gyoker, María Pía Chiacchio Cavana, Analía Flores y Santiago Pérez Pons.

Posteriormente, se avanzó en la incorporación formal de los nuevos diputados y en la definición de las autoridades legislativas según el artículo 116 de la Constitución Provincial.

Además, se estableció que las sesiones ordinarias del período legislativo 2026 se realizarán los miércoles, cada 15 días, a partir de las 8.

Los diputados que integrarán la Legislatura 2025–2029

Chaco Puede + La Libertad Avanza

Julio Ferro

Susana Maggio

Adrián Zukiewicz

Carina Botteri Disoff

Jorge Gómez

Alexis Mayra Yael Jarenko

Joaquín García

María Elena Rodríguez

Frente Chaco Merece Más (PJ)

María Luisa Chomiak

Lucas Nass (en reemplazo de Pío Sander)

Katia Blanc

Luciano Moser

Elda Insaurralde

Sebastián Benítez Molas

Frente Primero Chaco (PJ)