Dólar quieto, riesgo país en baja y oportunidad para bonos: qué dice Salvador Di Stéfano sobre lo que viene

Para Salvador Di Stéfano, el notable ingreso de divisas vía inversiones y Obligaciones Negociables —que en los primeros 15 días de noviembre sumaron u$s 2.900 millones, récord para el gobierno de Javier Milei— mantiene a los dólares “sobreofertados”.

El analista entiende que quienes insisten en la necesidad de una devaluación o un ajuste de bandas “están mirando la economía con anteojos viejos” y subestimando la cuenta financiera, clave en un país que hoy opera con mayor apertura que en la última década.

Más capitales, menos presión: qué factores sostienen el escenario

Entre los elementos que refuerzan la estabilidad, Di Stéfano menciona:

El acuerdo comercial con Estados Unidos.

El swap de u$s 20.000 millones.

La probable recompra de deuda.

El financiamiento fresco de bancos estadounidenses.

Con ese combo, señala, la preocupación por el pago de vencimientos “queda atrás” y no será necesario acumular u$s 9.000 millones en reservas del Banco Central.

El economista insiste en que acumular reservas a cualquier costo sería un error. Si el BCRA compra dólares y emite pesos, sostiene, la absorción vía letras generaría un déficit cuasi fiscal que obligaría a un ajuste mayor.

Para Di Stéfano, la prioridad es otra: “necesitamos actividad económica, no reservas”. Sólo cuando la economía vuelva a demandar pesos será adecuado intervenir en el mercado para comprar dólares.

Nuevo piso del dólar: entre $1.320 y $1.360

El flujo financiero hará que el tipo de cambio se mantenga en un rango más bajo del previsto. El economista proyecta un dólar moviéndose entre $1.320 y $1.360, mientras la inflación continúa desacelerándose pero aún lejos de mostrar un “1” en noviembre.

Respecto a tasas, bonos y acciones, Di Stéfano anticipa:

Tasas en baja: tanto plazos fijos como letras tienen recorrido descendente.

tanto plazos fijos como letras tienen recorrido descendente. Bonos soberanos al alza: si el riesgo país cae hacia los 400 puntos , títulos como el AL35 podrían rendir cerca del 8% anual y superar los u$s 80 .

si el riesgo país cae hacia los , títulos como el podrían rendir cerca del y superar los . Acciones con selectividad: YPF tiene balances sólidos, pero sin ganancias el papel “pesa”. Vista aparece más dinámica por su plan de inversiones. Pampa Energía se consolida por su diversificación y bajo endeudamiento.



El analista destaca además la importancia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, cuya inauguración en septiembre de 2026 impulsará los flujos del sector energético. Di Stéfano añadió que “hay que ser más accionista de largo plazo y menos operador de corto. Comprar y vender todo el tiempo te llena de comisiones y te vacía de estrategia”.