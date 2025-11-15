Monotributo: "Realmente es una locura querer borrar de un plumazo al sector de los monotributistas"

La contadora Noelia Villafañe, presidente de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), aseguró que “realmente es una locura querer borrar de un plumazo al sector” al cuestionar una presunta eliminación del monotributo.

Monotributo

“Nosotros ya habíamos advertido de esto en octubre de 2024 cuando tuvimos acceso al borrador de lo que tenían programado y luego tuvimos reuniones con los diputados nacionales tanto del oficialismo como de la oposición para indagar por qué se quiere eliminar a un sector de trabajo”, explicó.

“Estuvimos hablando con Diego Santilli (ministro del Interior). Quedamos en presentar una propuesta para evitar la eliminación del monotributo. La tenemos elaborada, estábamos avanzando en esto y el jueves nos encontramos con que dicen que siguen con la misma postura de eliminarlo en sus totalidad”, afirmó Villafañe.

“Es una locura”

“Es una locura. Nosotros le explicábamos a Diego Santilli que esto iba a fomentar la clandestinidad. Él nos mencionaba que con la reforma laboral todos los monotributistas iban a poder ser tomados en relación de dependencia”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

Y luego completó: “Entonces le digo: ´Diego, te estás confundiendo algo. Una cosa es el monotributista precarizado a través de una figura de monotributo y otra cosa es monotributista real, el cuentapropista”.

“El tema de los profesionales cuando nosotros hablábamos con todos los diputados, todos estaban de acuerdo de que el profesional no podía ser monotributista. Todos decían: ´no, acá hay un enanismo fiscal, están evadiendo´”, precisó Villafañe.

“Salto al vacío”

“Nosotros tenemos la propuesta para intentar salvar a aquellos que lamentablemente el salto a ser responsable inscripto es un salto al vacío”, aseveró.

La contadora recordó que los actuales monotributistas “pierden la obra social” si se elimina esa figura. “Hoy no es el momento para hacer modificaciones en el monotributo. Es algo contraproducente para el sector y que va a llevar a la clandestinidad”, insistió.

“Realmente es una locura querer borrar de un plumazo al sector de los monotributistas”, concluyó Villafañe.

La titular de MARA realizó estas declaraciones horas antes de que el presidente Javier Milei rechazara el supuesto fin del monotributo. La versión había sido publicada días atrás por el diario Clarín y causó inquietud entre los contribuyentes.