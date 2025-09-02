El senador Carlos “Camau” Espínola fue el que más creció en su imagen con una suba de 4,6 puntos porcentuales en agosto respecto al mes pasado en el ranking de senadores nacionales elaborado por CB Consultora.

El legislador correntino ocupa el 11° lugar con un diferencial de -9.1%, siendo su imagen positiva 9.5%, la negativa 18.6% y no contesta el 71.9%.

El mejor ubicado del NEA es el senador Francisco Poltroni (Formosa), que ocupa la octava posición con un diferencial: -8,6%.

Ranking de senadores nacionales

“Los tres senadores nacionales con mejor diferencial de imagen en el mes de agosto 2025 son: en primer lugar, Luis Juez de Córdoba con un diferencial de -5,9%; seguido por Gerardo Montenegro de Santiago del Estero con -6,0%; y en tercer lugar Pablo Blanco de Tierra del Fuego con -6,2%”, muestra el estudio de la consultora.

Por otra parte “los tres senadores con peor imagen a nivel nacional son Carmen Álvarez Rivero de Córdoba con -35,7%; Oscar Parrilli de Neuquén con -35,2%; y cierra este podio negativo Martín Lousteau de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con -34,6%”.

Senadores de NEA

Las posiciones de los senadores del NEA son las siguientes:

8° Francisco Poltroni (Formosa) Diferencial: -8,6%

11° Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) Diferencial: -9,1%

13° María Inés Pilatti Vergara (Chaco) Diferencial: - 10,4%

17° Antonio José Rodas (Chaco) Diferencial: - 10,9%

19° Carlos Omar Arce (Misiones) Diferencial: - 12%

23° Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes) Diferencial: - 12,4%

34° Víctor Zimmermann (Chaco) Diferencial: - 13,8%

38° Enrique Martín Goerling Lara (Misiones) Diferencial: -14,4%

39° María Teresa Margarita González (Formosa) Diferencial: -14,9%

51° Eduardo Alejandro Vischi (Corrientes) Diferencial: - 17,8%

53° José Mayans (Formosa) Diferencial: -18,4%

64° Sonia Elisabeth Rojas Decut (Misiones) Diferencial: - 24,7%