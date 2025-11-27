El Gobierno ordena que las vacaciones estatales comiencen el 15 de diciembre y fija guardias mínimas hasta marzo

El Gobierno provincial oficializó una resolución que reorganiza por completo el esquema de licencias del sector público de cara al verano 2025. A través de un decreto firmado esta semana, se instruyó a todos los organismos de la Administración Central y a los entes autárquicos y descentralizados a garantizar que su personal de planta permanente inicie la Licencia Anual Ordinaria el próximo 15 de diciembre, en cumplimiento estricto de la Ley 645-A, que regula el régimen de permisos del empleo público.

La normativa establece que el período vacacional para los agentes estatales se extiende hasta el 31 de marzo del año siguiente. En ese marco, el Ejecutivo decidió que la licencia correspondiente a 2025 deberá ser utilizada íntegramente en ese lapso, sin posibilidad de postergaciones, salvo excepciones debidamente justificadas.

Reorganización interna

Según fuentes oficiales, la decisión se enmarca en los planes de ordenamiento administrativo que impulsa la gestión provincial, con el objetivo de “otorgar el descanso efectivo a la mayor cantidad posible de trabajadores” y, al mismo tiempo, reacomodar la estructura de cada área frente a los cambios proyectados para el año próximo.

Guardias mínimas y excepciones bajo resolución fundada

El decreto también obliga a reducir al mínimo las dotaciones de personal que deberán permanecer operativas entre diciembre y marzo. Solo podrán quedar en funciones aquellas personas cuya presencia resulte indispensable para atender trámites urgentes, servicios esenciales o actividades que no admitan demoras.

En todos los casos, la excepción deberá formalizarse a través de un acto administrativo específico emitido por la máxima autoridad de cada jurisdicción. La licencia, por su parte, solo podrá ser interrumpida por motivos estrictamente urgentes y mediante una resolución fundada.

La medida busca evitar superposiciones y garantizar previsibilidad en una etapa del año históricamente marcada por rotaciones, demoras y sobrecarga de tareas en determinadas dependencias.