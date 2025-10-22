El Gobierno provincial adelantará el medio aguinaldo: estará disponible este jueves 23 de octubre

El Gobierno del Chaco informó que este jueves 23 de octubre se habilitará el anticipo del medio aguinaldo correspondiente a diciembre, una medida que busca brindar previsibilidad y apoyo económico a trabajadores activos y jubilados de la administración pública provincial.

Según comunicaron desde el Ejecutivo, el pago estará disponible durante toda la jornada a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), así como también mediante la aplicación NBCH24, que permite operar de manera digital, segura y sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Anticipo previo a fin de año

Desde el Gobierno destacaron que el adelanto “forma parte de un esfuerzo financiero sostenido para acompañar a las familias chaqueñas y fortalecer la circulación de dinero en la provincia”.

Asimismo, se recordó que los beneficiarios que opten por operar desde la app podrán realizar transferencias, pagos y consultas las 24 horas del día, evitando filas y tiempos de espera en los bancos.