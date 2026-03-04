El primer choque político del año en la Legislatura: salarios, deuda y pases de factura entre oficialismo y oposición

La apertura del período legislativo en el Chaco comenzó con un clima de fuerte confrontación política. En la primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados fue escenario de un extenso cruce entre el legislador del Frente Chaqueño, Santiago Pérez Pons, y la titular del Parlamento, Carmen Delgado, en una discusión que se extendió por casi veinte minutos.

El intercambio dejó al descubierto las diferencias entre oficialismo y oposición en torno a la situación económica de la provincia, el manejo de las cuentas públicas y las políticas salariales aplicadas en los últimos años.

Críticas de Pérez Pons al rumbo económico

Durante su intervención, el exministro de Economía de la gestión de Jorge Capitanich cuestionó el rumbo del gobierno provincial y planteó que, a su entender, la provincia atraviesa una falta de dirección económica clara.

El legislador sostuvo que los trabajadores estatales llevan un año sin recomposición salarial significativa y apuntó contra el incremento anunciado recientemente por el Ejecutivo.

“Hace un año los trabajadores no recibieron ni un 1% de aumento y ahora aparece un 3% después de doce meses, algo que no ocurría en las últimas dos décadas en la provincia”, afirmó.

En su exposición también defendió la política salarial del gobierno anterior, recordando la implementación de la cláusula gatillo para el sector docente, mecanismo que, según sostuvo, se aplicó de manera regular durante su gestión.

Además, cuestionó el estado de las cuentas públicas y advirtió sobre la situación fiscal. Según su planteo, la existencia de déficit financiero implica necesariamente un incremento de la deuda provincial.

La respuesta de la presidenta de la Cámara

La discusión escaló cuando Carmen Delgado decidió responder desde el estrado. La presidenta del Poder Legislativo rechazó los cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional del cuerpo y defendió la organización de la apertura de sesiones realizada el 1 de marzo. Explicó que el acto se desarrolló más temprano y sin conferencia de prensa debido a compromisos de agenda del gobernador Leandro Zdero.

“El gobernador tenía otra actividad prevista y debía trasladarse inmediatamente después del acto, por eso se organizó de esa manera”, señaló.

Delgado también cuestionó lo que consideró críticas infundadas al funcionamiento institucional de la Cámara y sostuvo que el debate político no debe transformarse en ataques al Poder Legislativo.

El reproche por un aumento salarial pendiente

El momento más tenso del cruce llegó cuando la presidenta de la Legislatura recordó la etapa en la que Pérez Pons fue ministro de Economía y mencionó un episodio vinculado a los salarios del personal legislativo.

Según Delgado, durante aquella gestión se aprobó un aumento para los trabajadores del Poder Legislativo que fue promulgado pero no se concretó el pago. “Ese aumento se sancionó y nunca se pagó. Y el responsable era el mismo diputado que hoy pide la renuncia del actual ministro de Economía”, afirmó.

La titular de la Cámara explicó que la actual administración debió regularizar esa situación mediante un esquema de pagos en cuotas, al tiempo que aseguró que actualmente el personal legislativo percibe salarios que se ubican entre los más altos dentro de los poderes del Estado provincial.