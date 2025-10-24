Entrega de DNI para las elecciones en Corrientes: el horario de atención del Registro Civil este domingo

El director del Registro Civil de Corrientes, Pablo Cano, confirmó que la entidad garantizará la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) este domingo para que los ciudadanos puedan votar en las elecciones legislativas nacionales.

Cano señaló que la entidad operará en todas las delegaciones, tanto en Capital como en el Interior provincial, que tengan documentos pendientes de entrega.

"Como todas las elecciones, este domingo estarán abiertas en todas las delegaciones tanto de capital como del interior que tengan DNI para la entrega", señaló el funcionario.

El Registro Civil funcionará bajo una guardia especial en el horario de 8:00 a 17:30 horas.

Cerca de 850 DNI en espera en Capital y Goya

En declaraciones a radio Sudamericana, Cano precisó que existe un número importante de documentos pendientes de retiro por parte de los ciudadanos.

Solo en la capital provincial, hay 381 DNI en espera de ser entregados, mientras que en la delegación de Goya la cifra asciende a 470 ejemplares.

El funcionario aclaró que el domingo el Registro Civil funcionará únicamente para la entrega de documentos, por lo que cualquier otro trámite deberá realizarse durante la semana.