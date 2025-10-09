Estafas a jubilados: la Policía de Misiones alertó por engaños con “descuentos especiales” o “beneficios exclusivos”

La Policía de Misiones advirtió a los jubilados y pensionados por publicaciones en las redes sociales o Whatsapp que prometen "descuentos especiales" o "beneficios exclusivos" y son estafas.

Estafas

"¿Te aparecieron mensajes o publicaciones en redes que te ofrecen descuentos para jubilados o beneficios exclusivos para pensionados? Los estafadores hacen publicaciones con la voz de empresas conocidas como los servicios de luz, agua", inicia un video de Instagram de la fuerza policial en la que se advierte a los adultos mayores.

"Ponen un enlace o un número de whatsapp, y te dicen ´escribí OK para activar el descuento´, pero cuando entrás o contestás te piden datos personales, tu CBU o que pagues algún trámite con QR o transferencia", prosigue la explicación sobre cómo es la modalidad defraudatoria.

"Ahí es cuando te roban la información o directamente tu dinero", enfatiza el video.

No enviar datos personales ni fotos

Además aclara que "las empresas no piden datos por Whatsapp". "No mandes fotos de tu documento ni de tu tarjeta", recalca la advertencia.

"Si algo te suena raro, consultá siempre a los canales oficiales o al 911. Cuidate y cuidá a los adultos mayores", finaliza el video de la Policía de Misiones.