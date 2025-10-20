Perfil
Este viernes se acreditará el refrigerio para los empleados públicos chaqueños

El Gobierno provincial confirmó que este viernes 24 se acreditará el refrigerio para los empleados activos de la Administración Pública, a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

Cajero automático. | Archivo

El Gobierno del Chaco confirmó que este viernes 24 de octubre se realizará la acreditación del refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. El depósito se efectuará, como es habitual, a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento del pago “refleja una gestión responsable y ordenada”, en línea con las directivas del gobernador Leandro Zdero. “Este viernes por la tarde estará acreditado el refrigerio para todos los empleados públicos, cumpliendo una vez más con el compromiso asumido con los trabajadores”, sostuvo Villalonga.

El funcionario agregó que la previsibilidad en el cronograma de pagos es “resultado de una administración transparente y eficiente”, y remarcó que el objetivo del Gobierno es sostener la regularidad en los haberes y beneficios de los empleados provinciales.

De esta manera, los agentes estatales podrán utilizar el monto acreditado mediante la tarjeta Tuya Recargable, instrumento financiero que permite realizar compras en comercios, pagos electrónicos y extracciones en toda la red del NBCH.

