Femicidio en Misiones: mató a su esposa de un escopetazo y luego fue hallado muerto en una chacra

Un hombre, de 68 años, mató a su esposa, de 41 años, de un escopetazo en un nuevo caso de femicidio que conmocionó a Misiones.

Femicidio

El episodio ocurrió el domingo a la tarde en una chacra de Colonia Yacutinga, en la localidad de Gobernador Roca.

La principal hipótesis indica que el homicida habría matado a su esposa de un escopetazo en el pecho y después de habría quitado la vida de un balazo en la cabeza, según publicó Cadena 3.

Agentes de la comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América se dirigieron al lugar luego de un llamado que advertía sobre disparos en la zona rural.

Violencia de género

Los uniformados hallaron el cuerpo de una mujer identifica como Claudia de Lisboa (41) frente a la vivienda.

Minutos después, a unos 200 metros, encontraron el cadáver de un hombre, identificado como Omar Rozsinieski (68), con un disparo en la cabeza y una escopeta calibre 28 a su costado.

El arma habría sido utilizada en ambos hechos. Así la principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.