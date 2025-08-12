Fentanilo contaminado: el conmovedor testimonio de la hermana de una de las víctimas

Perfil Redacción NEA

Malena Castillo, hermana de un hombre que murió por “fentanilo contaminado”, aseguró que el objetivo de su familia "es la justicia" luego de que el número de víctimas por esa causa alcanzara las 90 personas.

“Fentanilo contaminado”

“Voy a intentar hacerlo en pocas palabras porque fue bastante largo, fueron 16 días”, explicó en declaraciones a Splendid 990 difundidas por NA.

Según relató, su hermano llamado Santiago Castillo entró por guardia el 22 de abril de este año al Hospital Italiano de La Plata “por un dolor agudo de abdomen y vómitos”.

Luego lo internaron en la unidad coronaria pensando que tenía un síndrome aórtico, “pero se descartó lo cardiológico”.

Además señaló que “no lo trató ningún clínico ni cirujano” y que “supuestamente pidieron una derivación a otro hospital que nunca llegó”.

“Nos dijeron que lo más fuerte que le estaban pasando era tramadol”, precisó al referirse a los medicamentos que recibía su hermano.

Después fue derivado hasta el Hospital Rossi, donde le diagnosticaron una trombosis isquémica intestinal y fue operado.

“Salió bien de la cirugía y de a poco mejoraba, pero una semana antes de su fallecimiento comenzó a fallar respiratoriamente. Los médicos estaban tan desconcertados como nosotros”, enfatizó.

“Nos costó mucho conseguir la historia clínica”

Finalmente, Santiago murió el 8 de mayo: “Pensamos que podía haber sido por fentanilo. Nos costó mucho conseguir la historia clínica y el número de lote del medicamento. El lote que le dieron fue el 31.202”, aseveró.

Castillo expresó que le informaron que “en principio” habría “24 responsables”.

“Es estremecedor, hay 70 muertos confirmados y se espera que sean más. Nuestro objetivo es la Justicia”, concluyó.