Fractura en Goya: la renuncia de un peronista clave expone grietas en el gabinete de Hormaechea

Un fuerte cimbronazo político sacude a la gestión municipal de la ciudad correntina de Goya con la renuncia del peronista Agustín Riveira al cargo de la Dirección de Movilidad Urbana.

El dirigente, uno de los referentes con mayor representatividad de ese espacio dentro del gabinete de Mariano Hormaechea, fundamentó su dimisión en la "falta de decisiones del jefe del Ejecutivo municipal sobre cuestiones clave del área", y, principalmente, en "profundas diferencias políticas manifiestas en el último tiempo".

La salida de Riveira del gabinete de Hormaechea se sostiene en el incumplimiento de un 80 por ciento de los proyectos presentados por el área de Movilidad Urbana desde 2021, adujeron.

Según Riveira, estas iniciativas eran derivadas a la Secretaría de Gobierno sin avances. Entre las propuestas "trabadas por falta de gestión de Hormaechea y su círculo más próximo" se encontraban un plan de circuitos de ciclovías, peatonales, la reestructuración del servicio del transporte urbano de pasajeros y la sincronización de semáforos en avenidas importantes.

Denuncias de despidos y persecución a trabajadores

El espacio "Compromiso Justicialista", al que pertenece Riveira, repudió el "accionar electoralista y la persecución a trabajadores precarizados" que se dio tras la renuncia del funcionario.

Advirtieron que no descartan iniciar acciones legales contra el municipio por "vínculos laborales no registrados, pero sí bancarizados", con salarios inferiores a $200.000 mensuales por turnos de 6 horas diarias.

Según la denuncia, trabajadores con discapacidad o madres solteras fueron víctimas de estos despidos, efectuados por vía telefónica y "direccionados desde el área de Recursos Humanos de la Municipalidad".

El quiebre en la estructura del radicalismo en Goya

La renuncia de Agustín Riveira materializa un quiebre significativo en la estructura de gestión del radicalismo en Goya. La salida del peronismo por diferencias con el intendente, sumada al alejamiento de otros sectores como ELI, exhiben una fisura que, según el comunicado, "en todo momento se trata de disimular desde el radicalismo".

Desde el espacio justicialista, plantean que estas "profundas diferencias políticas" fueron comunicadas al intendente desde el inicio de la gestión, pero "nunca fueron atendidas por la UCR".

Además, afirmaron que la actual fórmula integrada por Hormaechea y Sebastián Mazzaro "no los representa en lo más mínimo", aunque aclaran que estas cuestiones ya no tienen relevancia tras la decisión política de retirarse de la alianza Vamos Goya.

"Nos vamos de un lugar donde no se escucha la opinión política o de gestión de los sectores integrantes, nos vamos porque un proyecto político que parecía serio, de recambio generacional genuino se convirtió en un club de amigos", señala el comunicado peronista.

Además, señalaron: "Nos vamos porque no soportamos la hipocresía de la conducción de la UCR local que esconde sus profundas diferencias, pero que esas internas repercutieron fuertemente en la alianza y que todos los aliados saben y conocen, nos vamos porque no admitimos la soberbia con la que se maneja el Ejecutivo, nos vamos porque nuestro aporte era de gestión y político y como peronistas no vamos a acompañar ni avalar a la hora de ignorar las demandas de los diferentes sectores de la sociedad".

Remarcaron que "estamos seguros que representamos la voz de muchas personas, actores sociales y dirigentes de diferentes instituciones de la sociedad civil y políticas de nuestra ciudad que recibieron un trato no cordial, no respetuoso, con miradas mezquinas, llenas de desconfianza y falta de empatía".

Finalmente concluyeron: "Nos vamos porque es una decisión propia no continuar formando parte de un municipio que no atendió las prioridades y que solo resguardó y subeditó toda su gestión bajo el paraguas del gobierno provincial. Nos vamos porque estamos en política por otros motivos, por otros valores, por otras miradas, por convicciones distintas".