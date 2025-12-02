Gustavo Valdés anuncia el pago de plus unificado: fechas y monto para activos y jubilados

El gobernador Gustavo Valdés dio a conocer el cronograma de pago del adicional remunerativo mensual (plus unificado) de diciembre que es de $110.000 por agente y forma parte del Ingreso Salarial Mensual de la administración pública provincial.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el pago beneficiará a agentes activos, jubilados y pensionados e implicará un desembolso provincial de más de $9.335 millones de pesos.

Cronograma de liquidación por DNI

El pago se realizará por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir de este miércoles 3 de diciembre y finalizará el martes de la semana siguiente.

El miércoles 3 de diciembre percibirán sus haberes aquellos agentes con DNI terminados en 0 y 1 .

El jueves 4 cobrarán quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3 .

El viernes 5, el pago será para los agentes con DNI finalizados en 4 y 5.

El pago del Plus Unificado de diciembre, de $110 mil por agente, culmina el martes 9, jornada en que se pagará a quienes tengan sus DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9.

Es importante destacar que este último tramo estará disponible para ser retirado en cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA (BanCo) y en el homebanking de las cajas cuenta sueldos, a partir del sábado 6 de diciembre.