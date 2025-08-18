Gustavo Valdés anuncia un 12% de aumento salarial para estatales antes de las elecciones en Corrientes

En la recta final de la campaña electoral, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este lunes un nuevo incremento salarial para la administración pública provincial.

La medida, que rige a partir de agosto, establece un aumento del 12% para los sueldos de los trabajadores activos y jubilados, y su pago se hará efectivo antes del 31 de agosto, fecha en la que se celebran las elecciones provinciales.

El mandatario provincial destacó que, con este nuevo incremento, la mejora acumulada de los salarios desde enero a agosto de 2025 alcanza un 37%, lo que, según cifras oficiales, supera la inflación registrada en el mismo período, que se ubicó en un 19%.

La medida representa una inversión anual de $66.000 millones por parte del gobierno.

Los aumentos, rubro por rubro

El aumento, que impactará en las diversas áreas del Estado provincial, se desglosa de la siguiente manera:

Administración Central: Se aplicará un 12% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías. Además, el concepto 134 se incrementa en un 55% , lo que también beneficia a los Excombatientes de Malvinas y mejora los aportes al IPS y el IOSCOR.

Docentes: Los educadores recibirán un 12% de aumento en el básico. Además, el Complemento Docente Provincial (código 632) tendrá una suba significativa, pasando de $115.366 a $314.200 .

Seguridad: El personal de las fuerzas de seguridad tendrá un incremento del 12% en el Valor Punto. El mínimo garantizado también se eleva en un 12% y se actualizarán los códigos 179, 180 y 601.

Salud Pública: Se aplicará un 12% de aumento en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. También se incrementa un 55% el código 134, beneficiando incluso a los participantes del programa Más y Mejor Trabajo.

Vialidad: Los trabajadores de Vialidad tendrán un 12% de aumento en el básico y se creará el código 134, por un total de $137.000, que será remunerativo.

Un anuncio con fuerte contenido Político

El anuncio del gobernador Gustavo Valdés a pocos días de las elecciones es un movimiento estratégico que busca capitalizar el voto de los empleados públicos.

La decisión de pagar el aumento antes de la votación envía un claro mensaje a un sector clave del electorado, que representa un factor determinante en los comicios provinciales.

La mejora salarial, que supera a la inflación según las cifras oficiales, se presenta como un respaldo a la gestión actual y una herramienta para asegurar la victoria en las urnas.