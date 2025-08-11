Impacto de la crisis en el seguro: el 60% de los asegurados cambió la póliza por una más económica

Perfil Redacción NEA

El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Daniel Salazar, confirmó que el 60% de los asegurados cambió su póliza por una más económica.

Además explicó que el costo del seguro no depende sólo del valor del vehículo, sino también de otros factores que se encarecieron notablemente tales como el incremento de los robos, el aumento de la litigiosidad y el monto de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil, y la dificultad para conseguir repuestos.

Costo de seguro

“Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, precisó Salazar en declaraciones a Radio Rivadavia publicadas por NA.

“Si a mí me roban un auto de 1 millón de pesos, voy a pagar un millón de pesos como asegurador. Si roban un auto de 10 millones, pagaré 10 millones y así sucesivamente. Ahora, en los casos de responsabilidad civil, cuanto más aumenta la litigiosidad y cuanto más aumentan las sentencias de los casos de responsabilidad civil, tengo que aumentar el seguro”, agregó.

La situación de Orbis y Nueva

Salazar informó que Orbis se encuentra en "etapa de autoliquidación" y que Nueva está "en la situación de inhibición y prohibición de emitir pólizas".

Sin embargo aclaró que esta situación particular está ligada a un mercado en retroceso, como el de los taxis y los remises, y no a una crisis en todo el sector.

Pólizas más limitadas

Por último expresó que por el aumento de las primas entre el 50% y 60% de los asegurados decidió contratar coberturas más económicas para reducir costos.

Salazar aseguró que es "notable la baja de la gente que tenía seguros más altos" y que ahora eligen pólizas más limitadas.