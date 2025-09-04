Jorge Asís: “El domingo el peronismo va a golear a los libertarios conducidos por el Panelista”

El analista político Jorge Asís vaticinó que el peronismo “va a golear” a la Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre.

D’Alessandro: "El verdadero ‘triángulo de hierro' es Karina, Lule y Martín Menem"

“El peronismo va a golear”

“El domingo el peronismo va a golear a los libertarios conducidos por el Panelista (Javier Milei)”, escribió el periodista en la red social “X” con su habitual estilo irónico y provocador.

Y luego aclaró: “Pero no se plebiscita el mileísmo. Se plebiscita la capacidad de movilización de los minigobernadores qué se juegan los Concejos Deliberantes. La vida. Ampliaremos”.

“Censura previa”: qué dijeron los juristas sobre la prohibición de difundir los audios de Karina Milei

“Goleada”

Esta mañana el periodista volvió a tuitear: “GOLEADA. Consultora Oximoron persiste en el pronóstico probablemente desacertado. El Peronismo del Año Impar (Axel + La Doctora-Máximo + Sergio) el domingo 7 golea al Fenómeno Milei (con el Ángel Abducido)”.

“Advierte sobre la escenografía de caos del lunes 8, en la kermesse del mercado. Ampliaremos”, concluyó Asís.

El próximo domingo los bonaerenses deberán elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones de las nacionales fijadas para el 26 de octubre.

Uno de los interrogantes a develar de estos comicios es cuál será el porcentaje de ausentismo electoral y cómo ese indicador termina o no influyendo en los resultados finales.