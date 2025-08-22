El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un polémico cruce con la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza por Corrientes, Virginia Gallardo. En el marco de un reciente aumento de las dietas de los legisladores, que ascenderían a $10,2 millones, Mayans dirigió sus críticas a la postulante correntina.

Desde el recinto, el legislador formoseño negó que los senadores perciban esa cifra. "Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad”, sostuvo.

Corrientes: Sofía Brambilla cruza al Gobierno nacional por el escándalo en la ANDIS y pide explicaciones a Karina Milei

Acto seguido, arremetió contra la exvedette: “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones". "Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, sentenció Mayans.

La dura respuesta de Virginia Gallardo

La respuesta de Virginia Gallardo llegó a través de sus redes sociales, donde no se guardó nada. La candidata por Corrientes le devolvió las críticas con un contundente mensaje: “Más tonto y estúpido Sr. Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.

Además de la corrección, Gallardo insistió en que los legisladores "no ganan ese dinero, van a ganar más", y aclaró que la información sobre los salarios no se la dio Javier Milei, sino que proviene de "los medios más prestigiosos donde me informo a diario".

Decretos de Milei y financiamiento universitario: la postura de los senadores chaqueños

Por último, le recriminó al senador su falta de respeto al referirse a ella de esa manera, y le reprochó la educación de su léxico al tratar así a “una mujer que podría ser su hija”.

Un cruce con tinte de tensión y falta de respeto en la política

El cruce entre el experimentado senador José Mayans y la candidata Virginia Gallardo expone una de las tensiones más grandes que hay en la política argentina: la falta de diálogo y de respeto entre sus actores.

La crítica del legislador a una cifra que se debate públicamente en el marco de una crisis económica, sumado a sus insultos personales, muestra el clima que se vive en la política.

La respuesta de Gallardo no se queda atrás. En un intento de defender su postura y de corregir al senador, la candidata ataca de la misma forma que fue atacada.

El escándalo, que se da en medio de una campaña electoral, demuestra el bajo nivel del debate público que, en ocasiones, carece de argumentos y se limita a descalificaciones.