La Justicia de Corrientes ordenó la vacunación de una recién nacida ante la oposición de sus padres

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Esquina ordenó la inmediata inmunización de una niña recién nacida, luego de que sus padres se negaran a aplicarle la vacuna obligatoria contra la hepatitis B. La decisión judicial prioriza la Salud Pública frente a la objeción de los adultos, que basaban su rechazo en la posibilidad de “efectos adversos” y la contaminación con aluminio.

Riesgo sanitario y falta de autonomía de la menor

La vacuna contra la Hepatitis B debe aplicarse dentro de las primeras 24 horas de vida, de acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación. Los médicos alertaron al Juzgado de que la negativa de los padres exponía a la niña a un riesgo de transmisión vertical del virus de hasta el 90%, con una alta probabilidad de evolucionar a enfermedades graves como cirrosis o cáncer hepático.

El juez, doctor Joaquín Romero Alves, sostuvo que la responsabilidad parental tiene un límite: las decisiones de los adultos no deben poner en riesgo la salud de sus hijos.

“La niña X. no tiene autonomía para decidir por sí, ni capacidad para elegir y realizar acciones basadas en creencias o valores”, afirmó el juez. Añadió que el consentimiento que se orienta hacia el futuro debe beneficiar a la hija, quien en el futuro reconocerá la decisión como correcta.

Prevalencia del "bien social" sobre el interés particular

El fallo se fundamenta en la Ley 27.491, que define a la vacunación como un bien social y establece la prevalencia de la Salud Pública por sobre el interés particular de los padres.

El magistrado explicó que la inmunización "no alcanza sólo al individuo que la recibe: excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública". La conducta de los padres no solo afectaba a la beba, sino que implicaba un riesgo sanitario a terceros.

Finalmente, el Juzgado de Familia de Esquina ordenó la aplicación de la vacuna y dispuso la intervención de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia para que informe respecto del grupo familiar de hermanos de la recién nacida, buscando garantizar el esquema de vacunación completo en toda la familia.