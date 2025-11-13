Karina Milei y Martín Menem llegan a Corrientes para trazar los lineamientos de La Libertad Avanza para 2027

La provincia de Corrientes se consolida como foco de la agenda nacional con una segunda visita de figuras clave del Gobierno Nacional en 48 horas. Luego de la presencia del presidente Javier Milei este jueves, la provincia recibirá a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado nacional Martín Menem.

Ambos dirigentes de La Libertad Avanza brindarán una charla este viernes a partir de las 10 de la mañana en el Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes.

El diputado nacional Lisandro Almirón (LLA) confirmó el evento en sus redes sociales, destacando que "este jueves contamos con la esperada visita del Presidente, quien dará una gran charla sobre los desafíos del crecimiento económico en el Congreso de Economía Regional, pero las visitas nacionales no terminan ahí".

Según se anunció, la secretaria de la Presidencia dará los "lineamientos de trabajo de cara al 2027" en el encuentro, subrayando el carácter político y estratégico de la visita.

El encuentro con Karina Milei y Martín Menem será de entrada gratuita, pero requiere una inscripción previa obligatoria. Las reservas pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/karina-milei-y-martin-menem-en-corrientes-14-nov-tickets-1968857513824?aff=oddtdtcreator.

El contexto de la visita presidencial

La actividad se da inmediatamente después de la llegada del presidente Javier Milei a Corrientes, quien este jueves es el orador principal de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.

Ese evento, de carácter académico, se desarrolla en el Espacio Andes. Si bien la entrada al salón principal tiene un costo de $50.000, la alta presencia de figuras nacionales refleja el interés político en la región.