La Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Juan Carlos Rolón y rechazó su oferta de $50 millones para quedar libre

El tribunal de apelaciones de Resistencia rechazó este jueves el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Juan Carlos Rolón, dirigente social detenido desde abril, acusado de lavado de activos y defraudación al Estado. La resolución fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones, que confirmó la decisión de primera instancia y sostuvo que el acusado deberá permanecer bajo prisión preventiva hasta el inicio del juicio oral.

La audiencia, realizada de forma remota, fue presidida por la jueza Rocío Alcalá e integrada por su par Patricia Beatriz García. Allí, el abogado defensor Hernán Alberto Cordón solicitó la liberación de Rolón o, de manera alternativa, el beneficio de la prisión domiciliaria, ofreciendo una caución real de $50 millones como garantía de su sujeción al proceso judicial.

Sin embargo, la fiscal María Susana Liwsky se opuso al planteo argumentando que persisten riesgos procesales concretos, como la posibilidad de fuga y la interferencia en la causa, razones por las cuales el tribunal decidió mantener la detención preventiva.

“Riesgo de fuga y gravedad de los hechos”

En su resolución, la Cámara sostuvo que la magnitud de los delitos atribuidos —lavado de activos agravado y defraudación a la administración pública— y la presunta participación de Rolón en una estructura organizada justifican la continuidad de la medida cautelar.

“El tiempo de detención no resulta irrazonable ni desproporcionado, considerando el estado avanzado del proceso y la existencia de un procesamiento firme”, señala el fallo, que cita el artículo 303, incisos 1° y 2°, del Código Penal.

Además, los magistrados remarcaron que la causa ya fue elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, circunstancia que incrementa el riesgo de fuga por parte del acusado.

La caución fue considerada “insuficiente”

El tribunal también rechazó el ofrecimiento económico de $50 millones propuesto por la defensa, señalando que no resulta adecuado ni proporcional frente al volumen de dinero presuntamente involucrado en la maniobra ilícita.

Según la acusación, Rolón habría gestionado fondos públicos destinados a cooperativas sociales, desviando parte del dinero hacia cuentas y bienes personales, en un esquema de lavado de activos que la justicia federal viene investigando desde 2023.

Sin prisión domiciliaria

Por otro lado, la Cámara descartó otorgarle prisión domiciliaria, al considerar que los argumentos relacionados con su salud o situación personal deben ser tratados en un incidente separado, conforme al artículo 32 del Código Penal.

La resolución ordena además notificar la decisión a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de la Acordada 10/2025.

De este modo, la Cámara Federal ratificó en todos sus términos la resolución del juez de primera instancia, quien había denegado la excarcelación por entender que Rolón podría eludir la acción de la justicia.

El dirigente social, considerado uno de los principales referentes del movimiento piquetero en el interior del Chaco, continuará detenido hasta la realización del juicio oral, donde enfrentará cargos por lavado de activos agravado, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.