La defensa de César Sena cuestionó el veredicto: “Si lo juzgaba un juez técnico, el resultado no era este”

La abogada defensora de César Sena, Gabriela Tomljenovic, criticó el veredicto del jurado popular que lo declaró culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Aseguró que el proceso estuvo atravesado por una “contaminación mediática inevitable”, sostuvo que el aislamiento del jurado fue tardío y adelantó que llevará el caso a casación ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

La defensora abrió la entrevista diciendo: “Estoy convencida de que si esto hubiese ido al conocimiento de un juez técnico, no hubiese sido este el resultado”. Según Tomljenovic, el juicio por jurados, una modalidad que la provincia aplicó por primera vez en un caso de alto impacto social, quedó condicionado por la exposición pública y por decisiones procesales que, a su entender, vulneraron la imparcialidad del veredicto.

Un juicio “viciado desde el inicio” y el eje del aislamiento tardío

La abogada sostuvo que el proceso “nació con defectos estructurales” y que uno de los más graves fue la falta de aislamiento del jurado desde el momento mismo de su selección. Describió como un error fundamental que los jurados regresaran a sus hogares diariamente, con acceso irrestricto a celulares, redes sociales y medios de comunicación. Para la defensa, ese esquema de movilidad “abre una ventana de exposición imposible de controlar”.

Tomljenovic planteó que durante esas semanas “circuló una sobreinformación constante en plataformas digitales”, y sostuvo que esa influencia, en un caso tan mediatizado, vulneró las garantías de imparcialidad. “¿Qué garantía tengo de que, al abrir Facebook para saludar a un familiar, no se encontraran con noticias del caso? Evidentemente, esa contaminación existió”.

Incluso puso en duda la rigurosidad del aislamiento aplicado la noche anterior al veredicto. Dijo que le comentaron que el jurado entregó sus teléfonos en el hotel donde quedó alojado, pero disparó: “A mí no me consta de ninguna manera”.

La defensora también se refirió al momento en que la jueza Dolly Fernández recibió el sobre con las preguntas del jurado. Según dijo, lo vio “abierto antes de que la jueza lo leyera”, algo que calificó como “una señal de alarma que no puede desatenderse en un proceso de esta magnitud”.

“Acá se condenó por la calidad de las personas, no por los hechos”

Para Tomljenovic, el veredicto no puede desligarse del clima social que rodeó el juicio. Habló de un “hartazgo social” que, según afirmó en declaraciones a Radio Libertad, fue reconocido incluso por la jueza técnica.

Aseguró que su defendido fue alcanzado por una lógica de “penalidad de autor” que, en su lectura, contradice los principios del derecho penal moderno: “Acá se condenó a personas por su calidad de piqueteros, no por lo que hicieron o dejaron de hacer”.

La defensora dio un paso más y vinculó directamente el proceso con el escenario político provincial. “Cuando tenés al propio gobernador haciendo declaraciones pidiendo un resultado antes del veredicto, esto es político”, afirmó. Desde esa perspectiva, sostuvo que se montó una expectativa social “imposible de desactivar”, que terminó configurando el contexto en el que deliberaron los jurados.

Un tramo sustancial de su análisis apuntó a la prensa. La abogada marcó diferencias entre lo que consideró un tratamiento mediático equilibrado y otro que, según dijo, “direccionó la opinión pública hacia la culpabilidad de los Sena”.

Criticó especialmente lo que interpretó como una cobertura “selectiva” y vinculó ese comportamiento a la pauta oficial: “Cuando la prensa está pautada, pierde independencia. Y acá hubo una inclinación evidente”. Para sostener su postura, mencionó un hecho reciente: el accidente protagonizado por un hermano del gobernador. “No hubo un titular. Si hubiese sido del sector político opositor, hubiese salido en todas las tapas”, sostuvo.

El estado de César Sena tras ser declarado culpable

Tomljenovic contó que no volvió a hablar con su cliente desde el sábado. Solo vio una llamada perdida de la Alcaidía, aunque no pudo confirmar si provenía de él. “No sé cómo está ni qué piensa”, dijo. Relató que, apenas concluido el veredicto, César le preguntó cómo continuaba el proceso y que mantuvieron un diálogo estrictamente técnico.

La defensora subrayó que su principal preocupación pasa por la realización de una pericia psiquiátrica integral, un pedido que había formulado antes de la deliberación y que —según aseguró— aún no tuvo respuesta. Explicó que César tiene antecedentes de tratamientos y medicación previa a su detención, y cuestionó que nunca se haya incorporado su historia clínica completa al expediente. “Pedí una junta médica. Hasta hoy no hay resolución”, remarcó.

Incidentes tras el veredicto y preocupación por la seguridad de los defensores

Tomljenovic también se refirió a los episodios de violencia que se vivieron en los pasillos del CEJ. Recordó que Ricardo Osuna debió salir escoltado por policías mientras recibía golpes e insultos. “La sociedad no está preparada para esto. Lo más llamativo es que las que reclamaban justicia, mayoritariamente mujeres, fueron las primeras en generar violencia”, dijo.

Aseguró que ella misma tenía custodia asignada desde el viernes y que el sábado decidió permanecer dentro del edificio para evitar confrontaciones. Consideró que ese clima es un indicador más del “nivel de presión social” que rodeó el debate.

Lo que viene: cesura, sentencia y una casación que ya se prepara

La jueza Dolly Fernández deberá fijar la fecha de la audiencia de cesura dentro de los próximos diez días hábiles. Allí se definirán las penas que corresponderán a cada uno de los condenados. Para los Sena, ya alcanzados por la escala de prisión perpetua, no habrá margen de reducción. Para los colaboradores, las defensas intentarán discutir atenuantes.

Una vez dictada la sentencia, comenzará la etapa de impugnaciones. Tomljenovic anticipó que llevará el caso a casación y que uno de los ejes centrales será la incorporación de pruebas que, según afirmó, no habían sido ofrecidas por la fiscalía en las audiencias preliminares.

Antes de despedirse, agradeció el respaldo del Colegio y del Consejo de Abogados, que repudiaron los ataques contra los defensores y pidieron garantías para el ejercicio profesional. Y dejó una reflexión final: “Necesitamos una sociedad madura para los juicios por jurados. Hoy no lo somos.”