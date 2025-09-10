Mario Secco: "La motosierra por la provincia de Buenos Aires no va a pasar”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, aseguró que "la motosierra por la provincia de Buenos Aires no va a pasar” al considerar que los jefes comunales del peronismo van a “defender” el triunfo del domingo pasado en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Zago: "Hay una interna feroz, están temblando las redes sociales y hacen temblar un gobierno"

Comicios del 26 de octubre

“¿Cómo no vamos a trabajar para octubre?”, exclamó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA al tiempo que señaló que los bonaerenses necesitan “levantarse nuevamente con un triunfo en la provincia para decirles que la motosierra por acá no va a pasar”.

“Lo que hoy estamos padeciendo los bonaerenses, porque nos cortaron todos los recursos, no se los cortan al gobernador para destrozarlo, para romperlo, se los cortaron también a todos los bonaerenses”, lamentó Secco.

“Algunos dicen que en la lista (para diputados nacionales) dejaron a los intendentes afuera, y sí, lo tenemos claro, pero siempre priorizamos la unidad. No es la primera vez que nos comemos un sapito de alguno que no nos gusta. Nos hemos comido el sapo de (Daniel) Scioli y tantos más, pero vamos a trabajar para octubre”, remarcó.

"Cuervo" Larroque: "El objetivo final es terminar con este suplicio que padecen los argentinos"

Kicillof, "el gran ganador"

Además afirmó que junto a Kicillof, al que consideró “el gran ganador de estas elecciones”, el peronismo está configurando una propuesta política opuesta a la del presidente Javier Milei “para echarlo democráticamente en las urnas en 2027”.

“Es un sinvergüenza, un maleducado, muy agresivo, muy violento. Es una vergüenza como Presidente”, concluyó Secco.