Misiones: el gobierno y el sector privado analizan estrategias para posicionar la yerba mate

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua y el ministro del Agro y la Producción, Facundo Sartori, se reunieron con empresarios y cooperativistas del sector yerbatero para abordar las estrategias de promoción y expansión internacional de la yerba mate.

Durante el encuentro “se analizaron los avances en materia de exportaciones, el crecimiento de los envíos al exterior y las oportunidades de inserción en nuevos mercados”, informó el Gobierno de Misiones.

Yerba mate

“Estamos conquistando nuevos mercados. Ya superamos los 60 países donde la yerba mate se está imponiendo y buscamos ampliar hacia mercados más grandes, como pasa con Siria donde el producto es muy reconocido”, expresó Sartori.

Difusión

“La ayuda que tenemos de jugadores de fútbol, de automovilistas y del papa Francisco ha sido muy valiosa para la promoción del producto. Eso genera proyección para los empresarios, y en base a políticas internacionales que debe sostener la provincia”, agregó.

“La difusión es clave para que la yerba no se limite a los mercados sudamericanos o a Siria. Queremos que otros países empiecen a incorporar el consumo por las propiedades que tiene la yerba mate”, aseguró el ministro.

“Hoy se presenta una posibilidad histórica de expansión del consumo de yerba en el norte, y desde Misiones acompañamos ese proceso junto a los productores y las cooperativas”, concluyó Sartori.