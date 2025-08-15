Misiones: Herrera Ahuad oficializó su candidatura a diputado nacional

Perfil Redacción NEA

El exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad oficializó su candidatura a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia Neo para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Herrera Ahuad, candidato

“Reafirmo mi compromiso de defender a nuestra provincia, luchar y reclamar lo que nos corresponde, y estar cerca, caminando y escuchando a cada misionero y misionera. Vamos Misiones!", escribió el diputado provincial en su cuenta de la red social "X".

En la lista lo acompañan Micaela Gacek, Walter Rosner, y Graciela de Moura.

Uno de los interrogantes es cuál será el porcentaje de participación electoral ya que en las elecciones provinciales del 8 de junio, en la que se renovó parte de la Legislatura Unicameral, sólo votó el 55% del padrón.

Elecciones provinciales

El Frente Renovador de la Concordia (FRC) se impuso en las elecciones legislativas misioneras ante una oposición fragmentada y venció a su perseguidor directo, La Libertad Avanza (LLA), que tuvo su bautismo de fuego en la provincia.

Así la fuerza fundada por Carlos Rovira revalidó su hegemonía de más de 20 años en la política local. Mientras que el expolicía Ramón Amarilla, quien estuvo preso acusado de supuesta sedición, fue la sorpresa de los comicios y se quedó con el tercer puesto.

El oficialismo obtuvo el 29,6% de los votos, seguido por el espacio libertario con el 21,9%. El partido "Por la Vida y los Valores", de Amarilla, consiguió el 19,1%.