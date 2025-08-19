Misiones implementa el plan "Hora Más" en las escuelas provinciales

Perfil Redacción NEA

Misiones lanzará el plan “Hora +” para fortalecer las habilidades de lectoescritura en más de 4 mil estudiantes del tercer grado de primaria en el marco del Plan Jurisdiccional de Alfabetización.

“Hora +”

El programa se aplicará en 263 instituciones educativas, denominadas “escuelas alfa”, que fueron seleccionadas por el Gobierno nacional a causa de los desafíos significativos que enfrentan en el proceso de alfabetización.

“ A través de este enfoque focalizado, se busca maximizar el impacto de los recursos y reducir las brechas de desigualdad, asegurando que los estudiantes en situaciones vulnerables reciban el apoyo que necesitan para alcanzar una alfabetización plena”, indica un comunicado del Ministerio de Educación.

“Esta iniciativa va acompañada de ateneos de formación docente, formación de directivos y la entrega de herramientas pedagógicas para sostener la tarea”, precisa el documento.

Qué es “Hora +”

El programa consiste en la extensión de una hora de la jornada escolar, dedicada exclusivamente a la alfabetización, detalla el Ministerio.

“No se trata de una hora de “clase extra” en el sentido tradicional, sino de un espacio de aprendizaje intensivo y divertido, centrado en: lectura, escritura, oralidad y comprensión lectora, para lo cual se utilizarán metodologías activas y lúdicas; y se dispondrá de recursos digitales para el aprendizaje”, aclara la cartera educativa.

“La implementación será flexible, ya que se tendrán en cuenta diversos factores como las condiciones edilicias de cada una de las instituciones, como así también el compromiso asumido por los padres”, señaló la subsecretaria de educación de la provincia, Gabriela Basterrachea.

“No es universal”

“Este programa no es universal, sino que se enfocará en los estudiantes que, a través de una evaluación diagnóstica, muestren debilidades en la alfabetización. Por ello, la participación de los padres es crucial; se les pedirá firmar un acta de acuerdo para comprometerse a enviar a sus hijos a esta extensión horaria. La asistencia de los niños es obligatoria una vez que son seleccionados para el programa”, explican desde la cartera educativa.

Además “el programa será monitoreado y evaluado de forma continua, para lo cual se utilizarán distintos instrumentos de evaluación con el fin de lograr un seguimiento del progreso de los estudiantes”.

“En tal sentido, supervisores, directivos y docentes tendrán un rol clave para asegurar la efectividad de la iniciativa. Si los resultados lo ameritan, el programa podría prolongarse más allá de fin de año”, considera el comunicado.

“La implementación del programa “Hora Más” representa un paso significativo para Misiones, alinear los esfuerzos provinciales con los del Plan Federal de Alfabetización, y demuestra un compromiso firme por garantizar que cada niño tenga las herramientas necesarias para un futuro educativo exitoso”, concluye el documento.

