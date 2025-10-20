Misiones: Valeria Fiore Cáceres asumió como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ)

Valeria Fiore Cáceres asumió como ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en una ceremonia realizada en la sede del alto cuerpo.

"La ceremonia, que contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua y de autoridades de los tres poderes del Estado, marcó la incorporación de la flamante funcionaria al máximo órgano judicial en reemplazo de Jorge Rojas, quien había ocupado el cargo por 34 años", informó el sitio del Gobierno de Misiones.

Acto en STJ de Misiones

La presidenta del organismo, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, expresó durante el acto que espera que “Valeria se sienta absolutamente abrazada y acogida por esto que es el Poder Judicial”.

Además manifestó su satisfacción por “poder tomar un juramento de mujer a mujer y en paridad” al tiempo que le dio la bienvenida a un “Poder Judicial amplio, abierto, que se construye todos los días y que hizo suya la tecnología sin olvidar la humanidad”.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros del STJ, Froilán Zarza, Roberto Rubén Uset, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velázquez y Cristina Irene Leiva; el procurador general Carlos Jorge Jiménez; el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Jorge Martín Cesino, y otras autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

Quién es Valeria Fiore Cáceres

Fiore Cáceres, quien se desempeñaba hasta hoy como Defensora del Pueblo de Posadas, tiene una reconocida trayectoria en el ámbito jurídico, académico y público.

“Su perfil combina experiencia en métodos alternativos de resolución de conflictos y una sostenida perspectiva de género, con una práctica orientada a la justicia restaurativa e inclusiva”, indica un comunicado oficial.