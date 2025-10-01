Piquetero de Chaco acusado de esclavizar a una mujer durante cuatro años y de retenerle su pensión

Una mujer de 45 años denunció ante la Policía que permaneció durante más de cuatro años en la vivienda del dirigente social Celestino “Tiso” Talavera, donde, según su relato, fue obligada a realizar tareas domésticas y de cuidado infantil sin recibir remuneración alguna. La investigación judicial analiza si existió un caso de trata de personas, aunque por el momento la pareja denunciada continúa en libertad.

La víctima se presentó en la Comisaría Décimocuarta Metropolitana acompañada por una amiga. Allí aseguró que vivía en la casa de Talavera y su pareja a cambio de limpiar, cocinar y cuidar a sus hijos, pero nunca recibió un salario. Además, señaló que en ocasiones los denunciados se apropiaban del dinero de su pensión por discapacidad.

Si bien aclaró que podía salir ocasionalmente a hacer compras y que no sufrió golpes ni amenazas directas, manifestó que no tenía libertad plena de movimiento y que recién ahora se animó a contar su situación.

Intervención de la Justicia y actuaciones

La denuncia quedó bajo la órbita de la Fiscalía en turno, a cargo de Víctor Recio, quien ordenó notificar a la pareja señalada y dispuso que la mujer fijara domicilio en la casa de su amiga. Los acusados permanecerán en libertad mientras avanza la investigación.

El caso también fue derivado a la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Patricio Sabadini, en el marco de una causa previa iniciada por una denuncia anónima sobre posible trata de personas en la misma vivienda. En aquel expediente, la Dirección de Lucha contra la Trata de Personas había realizado relevamientos y entrevistas, aunque no encontró pruebas firmes de un delito de ese tipo.

El Secretario Penal Federal, Marcelo Burrella, fue informado de la nueva denuncia, aunque los primeros elementos recabados tampoco resultaron concluyentes para confirmar la existencia de trata. No obstante, la investigación se mantiene abierta y la Justicia deberá evaluar si hubo explotación laboral encubierta bajo una relación de convivencia irregular.