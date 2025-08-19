Polémica en Taco Pozo: apartaron al jefe policial acusado de agredir a médicos cordobeses

El jefe de la Policía de Taco Pozo, Daniel Augusto Melchiori, fue removido de su cargo luego de protagonizar un violento episodio contra un equipo médico cordobés que realizaba tareas humanitarias en la localidad. La decisión se tomó tras confirmarse que el funcionario acumulaba más de 25 denuncias previas en apenas 22 meses de gestión.

El domingo por la tarde, un grupo de 58 profesionales de la salud de la Asociación Civil Todo por Todos, que desde hace 13 años brinda asistencia gratuita en el monte chaqueño, denunció haber sido víctima de agresiones y hostigamiento por parte del propio jefe policial.

La fundadora de la organización, Viviana Yzaguirre, relató a Radio Libertad que Melchiori, en aparente estado de ebriedad, interceptó la caravana de vehículos de los voluntarios, golpeó a un integrante y ordenó el secuestro de camionetas y la detención de una médica. “La arrastraron como a un delincuente, la incomunicaron, y todo por filmar el procedimiento”, denunció la cirujana.

Finalmente, la profesional fue liberada y el equipo regresó a Córdoba. La comunidad local, indignada, se solidarizó con los médicos y repudió el accionar policial.

Más de 25 denuncias previas

La situación puso en evidencia un historial preocupante: el jefe policial ya acumulaba más de 25 denuncias en menos de dos años, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre su permanencia en funciones. Ante la gravedad del caso, se presentaron habeas corpus y denuncias penales contra Melchiori.

“Esperamos que no lo trasladen a otro pueblo, porque donde vaya va a seguir haciendo daño. Una persona tan violenta y alcoholizada no puede estar a cargo de la seguridad de la gente”, advirtió Yzaguirre.

La intervención de la comisaría

El titular del Organismo de Control Institucional (OCI), Dr. Ricardo Urturi, confirmó que Melchiori fue separado de la jefatura y afronta un sumario administrativo por faltas gravísimas. Además, se designó como interventor al Comisario Inspector José Luis Gómez, quien deberá reordenar la dependencia y garantizar el normal funcionamiento del servicio de seguridad.

“Queremos dejar en claro que no existe ningún tipo de cobertura. Si se acredita la gravedad de los hechos, habrá sanciones ejemplares”, aseguró Urturi. La Fiscalía de Derechos Humanos del interior chaqueño ya tomó intervención en la causa, que también investiga la participación de otros efectivos que habrían seguido las órdenes del comisario.