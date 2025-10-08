Puente Chaco-Corrientes, en crisis: Diputados presentó un proyecto para declarar la "emergencia vial"

El crítico estado del puente General Belgrano, la arteria que une a Corrientes y Chaco, llevó a la diputada nacional Sofía Brambilla a presentar un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia vial de la estructura. La iniciativa exige una acción urgente y centralizada del Estado nacional para evitar una tragedia.

El puente interprovincial, inaugurado en 1973 y de más de 1.700 metros de extensión, soporta un tránsito diario que oscila entre 24.000 y 27.000 vehículos, con una alta presión estructural debido a la gran cantidad de camiones de carga pesada.

Diagnóstico, reparación y control de cargas pesadas

El proyecto de ley se sustenta en una serie de episodios recientes que encendieron las alarmas, incluyendo roturas en las juntas de dilatación, demoras constantes y accidentes graves, como el ocurrido el 19 de septiembre de 2025, donde más de 14 vehículos se vieron involucrados y hubo una víctima fatal.

La propuesta exige medidas concretas de aplicación inmediata:

Diagnóstico Estructural: Realizar una evaluación estructural exhaustiva e integral del viaducto.

Reparación Integral: Financiar y ejecutar la reparación integral de toda la infraestructura.

Control de Tránsito Pesado: Crear un sistema de control de cargas transportadas y un plan de seguridad vial permanente para supervisar su cumplimiento.

Transparencia: Disponer que todos los informes técnicos sobre el estado del puente sean públicos y de acceso ciudadano.

“Declarar la emergencia no es un gesto político, es una necesidad indiscutida. Este puente no puede seguir dependiendo de parches temporales”, afirmó Brambilla, destacando su rol estratégico para la economía del NEA y el comercio nacional e internacional.

Vialidad Nacional, autoridad de aplicación

La iniciativa establece que la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación y que la ejecución de las obras será financiada a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

La legisladora remarcó que el deterioro fue anticipado por la prensa local, que en diversos artículos advirtió sobre las fisuras, las sobrecargas no controladas y la falta de inspecciones regulares.

Finalmente, Brambilla señaló que esta medida también busca acelerar la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes, una obra clave que cuenta con financiamiento aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero cuya ejecución sigue demorada por trámites.