Pullaro: "El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la reforma laboral y reiteró la necesidad de “una mirada pyme y también de los trabajadores, fundamentalmente para poder emplear a las personas que hoy están en el sector informal”.

“El 50% de los argentinos trabaja, pero en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal”, aseguró el mandatario santafesino.

Reforma tributaria

Además coincidió en la necesidad de una reducción general de impuestos, insistiendo en los casos de las retenciones y el impuesto al cheque, “dos tributos muy regresivos para la República Argentina”.



“Si esto sucede y la Argentina crece, nos comprometimos a bajar también los ingresos brutos, algo que entendemos fundamental para seguir impulsando la producción”, recalcó.

“La provincia de Santa Fe le aporta alrededor de 3 mil millones de dólares por año al Estado nacional, y lamentablemente nada vuelve. Esos recursos terminan subsidiando a barones del conurbano, a punteros, a planes en el conurbano bonaerense. Por eso tenemos que empezar a discutir nuevamente el sistema impositivo argentino”, opinó.

Reforma penal

“Debe mirar las penas desde otro lugar, no desde el aspecto garantista como hasta ahora. La persona que comete un delito tiene que pagar en la cárcel y no tener ningún tipo de privilegios”, sostuvo Pullaro.

Pullaro participó el sábado de la 66ª edición de la tradicional Fiesta de la Frutilla, en la ciudad de Coronda, donde remarcó que “la única manera de que Argentina salga adelante es si logra producir más”.