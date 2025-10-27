Secco defendió a los intendentes tras la derrota bonaerense: "Se quieren limpiar el traste con nosotros"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, defendió a sus pares tras la derrota en la provincia de Buenos Aires al asegurar que “muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”.

Valdés celebró el triunfo ajustado de Vamos Corrientes y abrió la puerta a reanudar el diálogo con Milei

“Se quieren limpiar el traste con nosotros”

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, afirmó en declaraciones radiales difundidas por NA.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires”, cuestionó.

“Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”, recalcó Secco.

Triunfo ajustado de La Libertad Avanza en Chaco: Zdero celebró y Capitanich prometió dar pelea en el Congreso

Elecciones bonaerenses

“Verónica Magario la rompió en la Tercera Sección Electoral, y (Martín) Katopodis la rompió en la Primera Sección”, aseveró al analizar los resultados de los comicios legislativos bonaerenses.

“Muchas veces se hace una lista que no termina llenando el vaso, no es que sean malos compañeros, lo que existió el 7 de septiembre fue una propuesta muy fuerte que en esta no se pudo igualar”, estimó.

“Hemos perdido con Néstor (Kirchner) por un punto, con Cristina (Kirchner), por un punto y medio. Una y otra vez nos volvemos a levantar y ponemos un presidente”, sentenció Secco.

“No nos hagamos tanto los rulos que todavía esta para discutirse este elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”, cerró el intendente de Ensenada.