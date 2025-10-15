Sin quórum y con tensiones electorales: Diputados chaqueños postergan el debate del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados del Chaco volvió a frustrar su sesión ordinaria prevista para este martes por falta de quórum, en una jornada atravesada por el clima preelectoral y las discrepancias en torno al Presupuesto 2026, cuyo tratamiento debe avanzar esta semana.

La sesión estaba convocada para las 9, pero el tablero nunca alcanzó los 17 presentes necesarios para iniciar el debate. La mayoría de los legisladores del oficialismo y la oposición se encuentran recorriendo el interior provincial en plena campaña de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

El diputado oficialista Ernesto Blasco explicó que la situación responde “a la dinámica electoral y a una práctica habitual en años de cierre de mandato”. “Cuando hay una elección tan próxima, es común que no se sesione. Muchos diputados están abocados a la campaña y a sus territorios”, afirmó.

La oposición habla de “ajuste encubierto”

Desde el bloque justicialista, los legisladores marcaron su distancia con el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo, que prevé un gasto total de $4,4 billones, un superávit financiero de $156 millones y una planta de 74.626 cargos.

“El oficialismo intenta aprobar números que no cierran. No vamos a convalidar un esquema de recortes ni metas fiscales imposibles de cumplir”, sostuvieron voceros del PJ, que cuestionan las proyecciones de inflación y la caída de fondos nacionales previstos en el texto.

Gustavo Valdés confirmó el plus de refuerzo de $100.000 de octubre: el cronograma de pago

El Presupuesto 2026, ingresado el 30 de septiembre, introduce por primera vez partidas con enfoque ambiental, de género e infancia, pero mantiene un fuerte énfasis en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto corriente, lo que generó críticas entre sectores sindicales y la oposición parlamentaria.

Avanza el análisis técnico en comisiones

Pese a la falta de sesión, la Comisión de Hacienda y Presupuesto confirmó que el debate técnico continuará el jueves 16, con la exposición de funcionarios de los tres poderes del Estado y organismos de control.

El cronograma se extenderá hasta el 20 de octubre, con presentaciones del Consejo de la Magistratura, Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas, Poder Judicial y Legislativo, y finalizará con la intervención del ministro de Hacienda provincial y su equipo económico.

El objetivo, según fuentes legislativas, es elaborar un dictamen consensuado que permita reabrir la discusión en el recinto antes del cierre del calendario electoral.

El PJ pide una sesión especial para tratar su agenda social

En paralelo, un grupo de diputados del Partido Justicialista y aliados presentó un pedido formal de sesión extraordinaria para el lunes 20 de octubre, con un temario centrado en emergencias sanitarias, alimentarias, energéticas y laborales.

La solicitud lleva las firmas de Juan Carlos Ayala, Paola Benítez, Pía Chiacchio Cavana, Teresa Cubells, Rubén Guillón, Rodrigo Ocampo, Santiago Pérez Pons, María Luisa Chomiak y otros legisladores.

Entre los proyectos más destacados figuran: