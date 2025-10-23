Sueldo de octubre en Corrientes: Valdés anunció el cronograma y la inyección económica que supera los $133 mil millones

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés comunicó el cronograma de pago de haberes correspondiente a octubre para los agentes de la administración pública provincial, que incluye a activos, jubilados y pensionados.

La liquidación se extenderá entre este lunes 27 de octubre y el viernes 31. El pago del sueldo se complementa con la liquidación de los dos pluses pagados a principios y mediados de mes, totalizando una inyección económica récord.

​Cronograma de pago por DNI

El pago estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y homebanking de la caja sueldo.

La liquidación comienza este lunes 27 de octubre con los agentes con DNI terminados en 0 y 1 (disponible desde el sábado 25). Continúa el martes 28 con los documentos finalizados en 2 y 3, y el miércoles 29 con los DNI terminados en 4 y 5. El jueves 30, cobrarán aquellos con DNI finalizados en 6 y 7.

El pago de haberes de octubre terminará el viernes 31 para los agentes con Documento Nacional de Identidad finalizados en 8 y 9.

La inyección económica que supera los $133 mil millones

Con el pago de los haberes de octubre, el Gobierno de Corrientes acumulará una inyección de ingresos salariales mensuales superior a los $133.235 millones.