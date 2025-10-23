Sueldo de octubre en Corrientes: Valdés anunció el cronograma y la inyección económica que supera los $133 mil millones

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés comunicó el cronograma de pago de haberes correspondiente a octubre para los agentes de la administración pública provincial, que incluye a activos, jubilados y pensionados.
La liquidación se extenderá entre este lunes 27 de octubre y el viernes 31. El pago del sueldo se complementa con la liquidación de los dos pluses pagados a principios y mediados de mes, totalizando una inyección económica récord.
Cronograma de pago por DNI
El pago estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y homebanking de la caja sueldo.
La liquidación comienza este lunes 27 de octubre con los agentes con DNI terminados en 0 y 1 (disponible desde el sábado 25). Continúa el martes 28 con los documentos finalizados en 2 y 3, y el miércoles 29 con los DNI terminados en 4 y 5. El jueves 30, cobrarán aquellos con DNI finalizados en 6 y 7.
El pago de haberes de octubre terminará el viernes 31 para los agentes con Documento Nacional de Identidad finalizados en 8 y 9.
La inyección económica que supera los $133 mil millones
Con el pago de los haberes de octubre, el Gobierno de Corrientes acumulará una inyección de ingresos salariales mensuales superior a los $133.235 millones.
Para liquidar el sueldo de octubre, la Provincia volcará $115 mil millones.
Este monto se suma al Plus Unificado (adicional remunerativo mensual) de $110 mil por agente, que inyectó más de $9.335 millones a principios de mes.
Además, se agrega el plus de refuerzo de $100 mil por agente, que significó otros más de $8.900 millones pagados a mediados de octubre.